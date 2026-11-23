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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। पौराणिक बूढ़ी गंगा मेले में सोमवार को लाखों श्रद्धालु पहुंचे। शाम को दीपदान के लिए उमड़ी भीड़ से मेले के सभी रास्ते वाहनों से भर गए। हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग पर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया।जाम में पुलिस अधीक्षक देहात अभिजीत कुमार की गाड़ी भी फंस गई। पुलिस को यातायात खुलवाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। देर रात तक आवागमन प्रभावित रहा। पिछले तीन दिनों से चल रही तैयारियों के बाद सोमवार को मेला अपने चरम पर था। आसपास के गांवों और मखदूमपुर गंगा मेले से भी बड़ी संख्या में लोग आए। दिनभर खरीदारी के बाद शाम को श्रद्धालुओं ने बूढ़ी गंगा घाट पर दीपदान और पिंडदान किया। बाहरी वाहनों के लगातार आवागमन और मार्ग परिवर्तन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से जाम की स्थिति गंभीर हो गई।देव दिवाली की मान्यता के चलते हस्तिनापुर के प्रमुख धार्मिक स्थल सजाए गए। मखदूमपुर गंगा घाट, बूढ़ी गंगा घाट और द्रौपदी घाट जगमगा उठे। प्राचीन जयंती माता मंदिर, पांडेश्वर महादेव मंदिर और कर्ण मंदिर भी रोशन हुए। प्राचीन दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, श्वेतांबर मंदिर और जंबूद्वीप तीर्थ सहित दर्जनों स्थानों पर दीपों की रोशनी थी।