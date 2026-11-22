संवाद न्यूज एजेंसीलावड़। इंचौली क्षेत्र में क्रिकेट प्रेमियों के लिए इंचौली प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन-2 का भव्य आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के माध्यम से क्षेत्रीय युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। साथ ही खेल भावना, भाईचारे और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लीग आयोजित की जा रही है।आयोजक मंडल के अध्यक्ष खुर्रम इंचौली ने बताया कि लीग में क्षेत्र की विभिन्न टीमों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा साबित करने का बेहतर मंच बनेगी। आयोजन को लेकर क्षेत्र के युवाओं और क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शशांक तनेजा रहे। आयोजक मंडल ने क्षेत्रवासियों, खेल प्रेमियों और गणमान्य लोगों से आयोजन में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। इस दौरान अब्दुल्ला सिद्दीकी, नवाजिश, शाहिद ग्राम प्रधान, नसीम जिया, खुर्रम इमरान, शाह आलम उर्फ भूरा, राजा ज्वेलर्स वाले आदिल, वजारत, डॉ. मुबारक, अल्तमश, अलबाब शेख, खुर्रम इंचौली, उमर इमरान, यूसुफ, सईम, समीर उर्फ मोनी, दानिश आदि मौजूद रहे।