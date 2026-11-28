संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए शनिवार को जिले के 12 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में पंजीकृत 1627 अभ्यर्थियों में से 1084 ने हिस्सा लिया, जबकि 543 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा-2027 का आयोजन 28 नवंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर किया गया। मेरठ जिले में सरूरपुर खुर्द, सरधना, दौराला, मवाना, हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़, माछरा, रोहटा, जानीखुर्द, रजपुरा और खरखौदा क्षेत्र में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सरूरपुर खुर्द ब्लॉक में किसान इंटर कॉलेज, गोटका, सरधना में सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज, दौराला में डीएमजी इंटर कॉलेज, डौरली, मवाना में जवाहर इंटर कॉलेज, छोटा मवाना, हस्तिनापुर में राजकीय इंटर कॉलेज, परीक्षितगढ़ में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, माछरा में चौधरी प्रेमनाथ सिंह केवी इंटर कॉलेज, रोहटा में श्री शालिगराम शर्मा स्मारक इंटर कॉलेज, रासना, जानीखुर्द में गुरुकुल सर्वोदय इंटर कॉलेज, पांचलीखुर्द, रजपुरा में राजकीय इंटर कॉलेज और एलबीएस इंटर कॉलेज, इंचौली तथा खरखौदा में जनता इंटर कॉलेज में परीक्षा कराई गई। जवाहर नवोदय विद्यालय सरधना के प्राचार्य डॉ. महेश कुमार ने बताया कि परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए केंद्रों पर फ्लाइंग स्क्वाॅड और पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।