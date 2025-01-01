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प्रदर्शनकारियों ने कहा कि डुमरांव मोड़ की समस्याओं को लेकर कई बार आवाज उठाई गई और बार-बार आश्वासन भी मिले, लेकिन धरातल पर आज तक कोई ठोस काम नहीं हुआ। नाली का पानी रुका हुआ है, सड़क पर जलभराव रहता है और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ तक की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके कारण स्थानीय लोगों, दुकानदारों और राहगीरों को प्रतिदिन परेशानी उठानी पड़ती है।प्रदर्शनकारियों ने नगर विकास मंत्री और नगर पालिका अध्यक्ष के चित्रों को नाली के पानी में प्रवाहित किया और उनका पुतला भी नाली के पानी में खड़ा किया।प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि अब भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अगला आंदोलन और अधिक व्यापक एवं तीव्र होगा। आप जिलाध्यक्ष विक्रम जीत सिंह ने कहा कि जनता वर्षों से गंदगी, जलभराव और जाम की समस्या झेल रही है। अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जनता की समस्याओं का समाधान कराना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए अब आर-पार की लड़ाई होगी। प्रदर्शन के उपरांत जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, इसमें समस्याओं के समाधान की मांग की गई। इस अवसर पर अंशु सिंह, अवधेश मौर्य, संजय राजभर, मोनू सिंह, दुर्गा पांडेय, संतोष पांडेय, बुच्ची राजभर सहित सैकड़ों स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।