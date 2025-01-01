Mau News: महिला समूह को मिली दो लाख की सहायता, अन्नपूर्णा प्रेरणा कैंटीन शुरू
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:23 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:23 AM IST
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मुहम्मदाबाद गोहना। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विकासखंड मुहम्मदाबाद गोहना परिसर में शनिवार को अन्नपूर्णा प्रेरणा कैंटीन का शुभारंभ किया गया। ब्लॉक प्रमुख रानू सिंह और खंड विकास अधिकारी रवि कुमार ने फीता काटकर कैंटीन का उद्घाटन किया।
कैंटीन का संचालन तवक्कलपुर गांव की प्रेमशिला के नेतृत्व में संत रविदास आजीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े इस समूह को कैंटीन संचालन के लिए विभाग की ओर से दो लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है।
ब्लॉक मिशन मैनेजर संजय सिंह ने बताया कि इस सहायता से कैंटीन की व्यवस्था और संचालन को मजबूत किया जाएगा। विकासखंड में इस तरह की कैंटीन महिलाओं के लिए स्वरोजगार की दिशा में नई पहल है।
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ब्लॉक प्रमुख रानू सिंह ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। अन्नपूर्णा प्रेरणा कैंटीन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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कैंटीन का संचालन तवक्कलपुर गांव की प्रेमशिला के नेतृत्व में संत रविदास आजीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े इस समूह को कैंटीन संचालन के लिए विभाग की ओर से दो लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है।
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ब्लॉक मिशन मैनेजर संजय सिंह ने बताया कि इस सहायता से कैंटीन की व्यवस्था और संचालन को मजबूत किया जाएगा। विकासखंड में इस तरह की कैंटीन महिलाओं के लिए स्वरोजगार की दिशा में नई पहल है।
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ब्लॉक प्रमुख रानू सिंह ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। अन्नपूर्णा प्रेरणा कैंटीन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।