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सुबह 11 बजे शुरू हुआ यह हाईवोल्टेज ड्रामा शाम छह बजे समाप्त हुआ। उपजिलाधिकारी दीपक कुमार सिंह ने 15 दिन के अंदर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, तब जाकर प्रदर्शनकारी नीचे उतरे। इस दौरान एसडीएम स्वयं पानी की टंकी पर चढ़े और किशोरियों को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारा। सोनी देवी, पूनम, सुनीता, पुनीता सहित अन्य आंदोलनरत प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शासनादेश जारी होने के बावजूद तहसील क्षेत्र में गोंड समाज के पात्र लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते समाज के छात्र-छात्राओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं और शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है। उन्होंने तहसील स्तर पर तहसीलदार और लेखपालों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि आवेदन के साथ सभी संबंधित अभिलेख और साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद भी आवेदन निरस्त कर दिए जा रहे हैं। इससे आवेदकों को बार-बार तहसील का चक्कर लगाना पड़ रहा है।

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मधुबन। गोंड जाति का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बुधवार को मधुबन तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ। अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा के बैनर तले 50 से अधिक महिलाएं और किशोरियां भी मधुबन तहसील परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गईं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप था शासनादेश के बाद भी प्रमाण पत्र न मिलने से नाराज होकर मजबूरन वह टंकी से ही तहसील प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की। करीब सात घंटे तक तहसील परिसर में अफरातफरी और तनाव का माहौल बना रहा।