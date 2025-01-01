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राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के घोसी ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण कुमार राजभर उर्फ डब्लू राजभर के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों / प्रशासकों ने बुधवार खंड विकास अधिकारी कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव को जिलाधिकारी को संबोधित पत्र में कहा है कि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिए बीते लगभग 18 वर्षों से मनरेगा योजना का संचालन किया जा रहा है।योजना के संचालन में ग्राम रोजगार सेवकों एवं मनरेगा कर्मियों की प्रमुख भूमिका रही है। इसके बावजूद उन्हें समय से मानदेय नहीं मिलना तथा सेवा नियमावली से संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं। साथ ही मनरेगा कर्मियों की न्यायोचित मांगों को लेकर ग्राम प्रधान एवं प्रशासक उनके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वर्तमान समय में एनएमएमएस (नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम) के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने में तकनीकी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। प्रधान संगठन ने खंड विकास अधिकारी कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव के माध्यम से जिलाधिकारी से मनरेगा कर्मियों की समस्याओं का न्यायोचित समाधान कराने की मांग की है। इस अवसर पर प्रवीण कुमार राजभर उर्फ डब्लू राजभर,बिंदु देवी,मुन्ना प्रसाद गुप्ता,बालिका देवी, पुष्पा देवी,रामदुलारे चौहान, उपेंद्र, अशोक आदि उपस्थित रहे। संवाद