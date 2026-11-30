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मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी सलेमपुर क्रिकेट एकेडमी की टीम ने निर्धारित 35 ओवर में 7 विकेट खोकर 199 रन बनाए। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सलामी बल्लेबाज आर्यन पांडेय बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज सोनू यादव ने 50 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए। वहीं अंश ने 43 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की सहायता से 31 रनों का योगदान दिया। नंदू ने भी 24 रनों की उपयोगी पारी खेली। अतिरिक्त रनों के सहारे सलेमपुर की टीम 199 रन तक पहुंचने में सफल रही।वेदांत क्रिकेट क्लब की ओर से गेंदबाजी करते हुए अमन गुप्ता ने 6 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वहीं अनंत सिंह ने शानदार अनुशासन का परिचय देते हुए 6 ओवर में एक मेडन के साथ महज 14 रन खर्च कर 1 विकेट झटका। उनके इस किफायती प्रदर्शन के लिए उन्हें मुकाबले का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। इसके अलावा शिमांशु कुमार, अमूल्यम सिंह और कप्तान आदित्य सिंह ने भी एक-एक विकेट हासिल किया।200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेदांत क्रिकेट क्लब की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। टीम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन तालमेल और तेज बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए महज 24.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया।टीम की जीत के सबसे बड़े नायक देव सिंह रहे। उन्होंने मात्र 40 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से शानदार 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। उनका साथ देते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद नदीम ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की। नदीम ने 34 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 45 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके अलावा अंजलि सिंह ने 20 रन और सनी ने 2 छक्कों की मदद से नाबाद 16 रन बनाकर टीम की जीत सुनिश्चित की।सलेमपुर क्रिकेट एकेडमी की ओर से कप्तान अनूप ने 5 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वहीं आयुष यादव, आर्यन यादव और वंदना पटेल को एक-एक सफलता मिली, लेकिन वे वेदांत क्रिकेट क्लब की तेज बल्लेबाजी पर अंकुश लगाने में सफल नहीं हो सके।इस तरह वेदांत क्रिकेट क्लब ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज की। मुकाबले में देव सिंह की अर्धशतकीय पारी, मोहम्मद नदीम की तेज बल्लेबाजी और अनंत सिंह की किफायती गेंदबाजी विशेष आकर्षण का केंद्र रही।