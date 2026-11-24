विज्ञापन

नियमानुसार नवंबर में रैन बसेरा का संचालन शुरू कर देना चाहिए, लेकिन दस निकायों के करीब 20 से अधिक रैन बसेरे में से केवल मधुबन नगर पंचायत, घोसी नगर पंचायत द्वारा तीन दिन पहले अपने यहां रैन बसेरा का संचालन शुरू कर दिया गया।नगर के अलावा कोपागंज में स्थायी रैन बसेरा सरकारी अस्पताल के पास बने हैं, लेकिन यह भी अब तक शुरू नहीं हुए हैं, जबकि अस्थायी रैन बसेरा को लेकर अब तक कोई सुगबुगाहट तक नहीं देखी जा रही है।नगर पालिका द्वारा ठंड में एक स्थायी रैन बसेरा जो कि जिला अस्पताल परिसर में इमरजेंसी के पास हैं उसे संचालित किया जाता है। लेकिन मंगलवार को वहां पहुंचने पर ताला लटका मिला। जबकि रोडवेज डिपो में बनाए जाने वाले अस्थायी रैन बसेरा की जगह परिवहन निगम द्वारा निर्माण कराया जाना मिला। चौंकाने वाली बात है कि अस्थायी रैन बसेरा के लिए अब तक कोई जगह तक नगर पालिका द्वारा कोई जगह तक चिह्नित नहीं की जा सकी है।