कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारे के महंत गुरु मान सिंह एवं कृष्ण जी महाराज के मुखारविंद से गुरु नानक देव जी की अमृतवाणी का बखान तथा श्री सत्यनारायण स्वामी जी की कथा का वाचन संपन्न हुआ। इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि गुरु नानक देव जी ने हमेशा मानवता को सत्य और प्रेम की राह पर चलने का संदेश दिया। सिंधी समाज द्वारा पिछले लगभग 75 से 80 वर्षों से इस पावन परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरु नानक जी का पूजन किया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान के समापन पर भव्य आरती और प्रसाद वितरण किया गया। इसके पश्चात सिंधी धर्मशाला में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के लोगों व श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर प्रसादी ग्रहण की। इस धार्मिक आयोजन में मुख्य रूप से सिंधी समाज के मुखिया, अशोक तानवानी, दिलीप रतवानी, अशोक रतवानी, किशन चंद, ओम प्रकाश खुशवानी, सतराम दास, अमित तानवानी, रवि सिंधी सहित बड़ी संख्या में समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे।