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जिले के निकायों को रोशन करने के लिए ढाई साल पहले लगभग हर नगर पंचायतों में अलग-अलग मद से स्ट्रीट व हाईमास्ट लाइट लगाई गईं हैं। नगर पालिका में गाजीपुर तिराहा से लेकर दो साल पहले 50 से अधिक स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। वर्तमान में इसमें 10 से अधिक लाइट खराब हो चुकी हैं। वहीं कई स्ट्रीट लाइट घटिया होने के चलते झुक गई हैं जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं।इसी तरह से नगर के सबसे बड़े वार्ड निजामुद्दीनपुरा मोहल्ले में गली नंबर 8, गली नंबर 7 में लगी 5 से अधिक स्ट्रीट लाइट छह महीने से खराब पड़ी हैं। जबकि नगर के मुसरदह मोड़ से नसोपुर तक लगी 50 में से 10 से अधिक लाइट खराब पड़ी हैं। नगरों में लगने वाली इन लाइटों की गारंटी करीब पांच साल की होती है, लेकिन छह महीने से डेढ़ साल में ही यह लाइटें बुझने लगी हैं। इससे इनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा होने लगा है।एक खंभे पर हजारों रुपये खर्च, फिर भी गुणवत्ता पर सवालनगरों में एक-एक लाइटों पर निकाय प्रशासन ने 10 हजार रुपये खर्च किए हैं। मऊ में मुंशीपुरा, सिकिटिया, भीटी ओवरब्रिज पर तिरंगा स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन इसमें कई खराब हो चुकी हैं। इसी तरह दो साल पहले गाजीपुर तिराहा से भीटी तक लाइट लगाई गईं थीं, जिस पर करीब 60 लाख से अधिक की राशि खर्च हुई थी। इन लाइटों की गारंटी पांच वर्ष की थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में न केवल स्ट्रीट लाइटें बंद हैं और बल्कि कई खराब खंभे झुक गए हैं जो कि कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। लोगों का आरोप है कि खराब लाइटों की मरम्मत को लेकर न तो नगर पालिका गंभीर है और न ही कार्यदायी संस्था।आदर्श नगर पंचायत घोसी में और भी स्थिति बदतरघोसी नगर के उत्तर छोर से दक्षिण छोर तक लगी स्ट्रीट एवं तिरंगा लाइटों में से 70 से ज्यादा खराब हो चुकी हैं। वहीं मदापुर समसपुर बैसवाड़ा से कादीपुर को जाने वाली सड़क की स्ट्रीट लाइट छह महीने से बंद है। इसी तरह से डाक बंगला रोड पर हरिश्चंद्र वर्मा के घर के पास स्ट्रीट लाइट पिछले दो माह से खराब है। इसके अलावा बड़ागांव उत्तरी में मेन रोड से यादव बस्ती में जाने वाली स्ट्रीट लाइटें खराब हैं।कोपागंज, अदरी, कुरथीजाफरपुर में खराब पड़ी हैं लाइटेंकोपागंज नगर पंचायत से गुजरे बाईपास गोरखपुर मऊ मार्ग पर लगी दस से अधिक स्ट्रीट लाइट छह महीने से खराब पड़ी हैं। जबकि मुख्य मार्ग होने के चलते यहां बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। वहीं यही स्थिति दोहरीघाट नगर पंचायत की है, जहां गोरखपुर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग और सरयू नदी पुल पर ही लगी दस से अधिक स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई हैं।क्या बोले लोगस्ट्रीट लाइटों की गुणवत्ता अगर अच्छी होती तो वह इतनी जल्दी खराब नहीं होते। काम कराने की जल्दी में लाइटों की गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिससे लाइटें समय से पहले बुझ जा रही हैं।अखंडप्रकाश पांडेय, चांदमारी इमिलियाएक लाइट पर 80-80 हजार खर्च किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी समय रहते लाइटें बुझ गईं। इन्हें जल्द से जल्द ठीक कराया जाना चाहिए। इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। -मधु पांडेय शरद चांदमारी इमिलियास्ट्रीट लाइटों की गुणवत्ता की जांच हो तो यह एक घोटाला साबित होगा। गाजीपुर तिराहा से भीटी चौराहे तक स्ट्रीट लाइट लगाने में अनियमितता बरती गई है। दो किमी के दायरे में कई स्ट्रीट लाइट न खराब हैं बल्कि गिरने की स्थिति में हैं। -अवलिंद राय, फातिमा मोड़कोटमुख्य मार्ग से लेकर वार्ड, गलियों मोहल्लों में बेहतर प्रकाश की व्यवस्था को लेकर निकायों को सख्त निर्देश हैं। लाइटों की गारंटी अवधि में खराब होने के बाद सुधार कार्य में लापरवाही को लेकर जानकारी ली जाएगी। -प्रवेंद्र कुमार, एडीएम मऊ