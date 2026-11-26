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बैठक में कई विभाग लक्ष्य से पीछे कर-करेतर राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान व्यापार कर में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 64.81 प्रतिशत, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन में 106.42 प्रतिशत, परिवहन कर में 71 प्रतिशत, आबकारी में 85.17 प्रतिशत, वन विभाग में 70.90 प्रतिशत, खनन में 42.07 प्रतिशत तथा विद्युत देयकों में 57.72 प्रतिशत वसूली पाई गई।विभाग की राजस्व प्राप्ति मात्र 42.07 प्रतिशत पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए खान निरीक्षक को वसूली बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रवर्तन कार्यों में भी संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने तथा सीएम डैशबोर्ड पर प्रवर्तन कार्यों की रैंकिंग बी ग्रेड में रहने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि अपेक्षित सुधार नहीं होने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम डैशबोर्ड पर कई विभागों को मिला सी-डी ग्रेडसीएम डैशबोर्ड पर आधारित अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान आबकारी विभाग के उत्पन्न राजस्व बनाम लक्ष्य में डी ग्रेड, मंडी आय में बी ग्रेड तथा मंडी आवक में सी ग्रेड पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।मंडी आवक में पिछले माह की बी ग्रेड के सापेक्ष इस माह सी ग्रेड होने पर मंडी सचिव से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा।