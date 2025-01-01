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पहले बल्लेबाजी करते हुए स्पोर्ट्स विलेज स्टेडियम की टीम ने 29.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 183 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से आदर्श शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और 56 गेंदों में 10 चौकों की मदद से शानदार 56 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली।लक्ष्य का पीछा करने उतरी प्रतीक क्रिकेट एकेडमी मऊ की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और पूरी टीम 35.1 ओवर में 161 रनों पर सिमट गई। टीम की तरफ से अभिषेक गुप्ता ने संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से सर्वाधिक 42 रन बनाए।वहीं सर्वेश कुमार ने 47 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 33 रनों की सधी हुई पारी खेली। मध्यक्रम में अश्विन यादव (16 रन), आदित्य कुशवाहा (14 रन) और विजय गोंड (13 रन) ने टीम को जीत दिलाने की कोशिश की लेकिन अन्य बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं सके।स्पोर्ट्स विलेज स्टेडियम की ओर से निखिल ने 7 ओवर में 1 मेडन रखते हुए 2 विकेट चटकाए। इससे पहले उन्होंने बल्लेबाजी में भी 6 रनों का योगदान दिया था।