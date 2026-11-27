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प्रतियोगिता विशेष शिक्षक विजय कुमार, संगीता, विजय बहादुर एवं मनोज गोंड की देखरेख में हुई। जिसमें जलेबी दौड़ में रणबीर प्रथम, कला प्रतियोगिता में सत्यम प्रथम, कुर्सी दौड़ में रणविजय प्रथम, गोली-चम्मच दौड़ में अनन्या प्रथम, छूकर पहचानो में आकाश प्रथम, रस्साकशी में ‘’बी’’ टीम विजेता रही। टीम में सुनैना, हिमांशु, अर्पिता, रणविजय, मुस्कान एवं कुलदीप शामिल रहे।कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। प्रतियोगिता जलेबी दौड़, कला प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़, गोली-चम्मच दौड़ और छूकर पहचानों सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई।इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह ने कहा कि समेकित शिक्षा के तहत ऐसे आयोजनों का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रतिभा को निखारना और उनमें आत्मविश्वास जगाना है।समापन पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।