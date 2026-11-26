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हाथ में संगठनों के झंडे और मांगों से संबंधित तख्तियां लिए आंदोलनकारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताते हुए अपनी आवाज बुलंद की और अंत में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित मांगपत्र जिला प्रशासन को सौंपा।प्रदर्शन के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए रामकुमार भारती ने कहा कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन केवल तीन कृषि कानूनों के विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि यह किसानों की आर्थिक सुरक्षा, कृषि की रक्षा, मजदूरों के अधिकार और ग्रामीण जीवन के अस्तित्व से जुड़ा व्यापक संघर्ष था। आंदोलन की छठी वर्षगांठ पर इन बुनियादी सवालों को फिर से प्रमुखता से उठाने की जरूरत है।रामनारायण सिंह ने कहा कि देश का किसान आज भी अपनी उपज का उचित मूल्य न मिलने, खेती की बढ़ती लागत, कर्ज के बोझ और आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहा है। दूसरी ओर मजदूर वर्ग कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी, कम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के अभाव से परेशान है।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि संविधान दिवस पर शुरू हुए आंदोलन की स्मृति में आयोजित यह प्रदर्शन किसानों और मजदूरों के साझा संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प है।प्रदर्शनकारियों ने मांगपत्र सौंपते हुए सरकार से किसान-मजदूर हितों में ठोस नीतिगत निर्णय लेने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं की अनदेखी जारी रही, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।इस दौरान दीनानाथ मौर्या, रामनवल सिंह, अब्दुल अज़ीम खां, बसंत कुमार, मुन्ना प्रसाद, क्रांतिनारायण सिंह, शैलेंद्र कुमार, श्रीराम सिंह, अनीस भाई घोसी और गुफरान अहमद ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सिकंदर, बिस्वराज, शेर मोहम्मद, आशा देवी, रामजन्म, छवि शर्मा, टेल्हू राम, रोपन पाल सहित उपस्थित रहे।