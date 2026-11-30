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जिले से गोरखपुर जाने वाले बाईपास पर बने भीटी तो बलिया को जोड़ने वाले मार्ग मऊ बलिया मार्ग पर बने सिकिटिया ओवरब्रिज पर चढ़ते ही वाहन चालकों की मुश्किल शुरू हो जाती है। पुल के एक्सपेंशन जॉइंटर पर लोहे की पट्टी उखड़ गई है और उसके दोनों तरफ गड्ढे बन गए हैं। किसी जॉइंट पर 2 इंच तो किसी पर 4 इंच तक का गैप है। कार और बाइक तो उछलती ही हैं, लोड ट्रक और ऑटो भी संभल नहीं पाते। चालकों को मजबूरी में हर जॉइंट पर ब्रेक लगाना पड़ रहा है, इससे पुल पर ही जाम की स्थिति बन जाती है। सुबह स्कूल और ऑफिस के समय हालात सबसे खराब रहते हैं। एक तरफ बच्चे लेकर जा रहे अभिभावक, दूसरी तरफ तेज रफ्तार में आ रहे भारी वाहन। जरा सी चूक हुई तो हादसा तय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक कई बाइक सवार इन गड्ढों की वजह से गिरकर चोटिल हो चुके हैं, लेकिन विभाग ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है।भीटी ओवरब्रिज से रोज गुजरते हैं बड़े अधिकारीभीटी ओवरब्रिज जिले का सबसे व्यस्त पुल है। इससे जिले के बड़े अधिकारी हर दिन कम से कम दो बार गुजरते हैं। डीएम, एसपी से लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तक इसी रास्ते से आते-जाते हैं। इसके बावजूद जॉइंटरों के गड्ढे नहीं भरे गए।न स्पीड ब्रेकर न ओवरलोड वाहनों पर ध्यानसिकिटिया ओवरब्रिज की हालत तो और भी खराब है। बलिया की तरफ से आने वाले भारी वाहन इसी पुल से गुजरते हैं। ओवरलोड ट्रकों की वजह से जॉइंटर और तेजी से टूट रहे हैं। पुल पर न तो स्पीड ब्रेकर का बोर्ड है, न ही गड्ढों का संकेतक। रात में तो हालात और खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरे में गड्ढे दिखाई नहीं देते।मुंशीपुरा से नहीं ली प्रेरणामुंशीपुरा ओवरब्रिज पर चालकों को राहत मिल रही है। वहां जॉइंटर सही हैं, सड़क समतल है और वाहन आसानी से गुजर जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब एक पुल ठीक रखा जा सकता है, तो दो पुलों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है।....भीटी पुल पर तो बाइक चलाना ही मुश्किल हो गया है। हर जॉइंट पर ऐसा लगता है जैसे बाइक हवा में उछल जाएगी। हादसा होने का डर बना रहता है। -देव प्रकाश राय, शहरोजओवर ब्रिज पर दिनभर में बाइक से एक दो चक्कर लगाते हैं। हर बार झटका लगता है, पूरा शरीर हिल जाता है। न जाने किस दिन हादसा हो जाए। -अभय, ब्रह्मस्थानकई बार उन्हें भी शिकायत मिली, जॉइंट पर बने गड्ढे पर ब्रेक लगाने के समय अगर कोई गाड़ी पीछे से आ रही हो तो टक्कर का डर बना रहता है। -छोटेलाल गांधी, मुंशीपुरा निवासीमुंशीपुरा पुल पर चलने में राहत है, लेकिन भीटी और सिकिटिया पुल पर जाने से लोग कतराने लगे हैं। कई लोग तो जानबूझकर नीचे वाले रास्ते से जाते हैं।-वैभव, बल्लीपुरा.....जॉइंटर पर गैपिंग की जानकारी है। जॉइंटरों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही इसे ठीक कराया जाएगा। -सुदामा प्रसाद, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड.........एक नजर मेंकुल ओवरब्रिज : 3 (मुंशीपुरा, भीटी, सिकिटिया)खराब जॉइंटर : करीब 50रोज गुजरने वाले वाहन : 5,000सबसे ज्यादा प्रभावित : बाइक चालकभीटी से गुजरने वाले अधिकारी : रोजाना 2 बार