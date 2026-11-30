Mau News: सिकिटिया-भीटी ओवरब्रिज के 50 जॉइंटर पर बने चार इंच तक के गड्ढे, उछलते हैं वाहन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:29 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:29 AM IST
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मऊ। नगर में पांच किमी के दायरे में तीन ओवरब्रिज हैं। इसमें आजमगढ़ को जोड़ने वाला मुंशीपुरा ओवरब्रिज वाहन चालकों को राहत दे रहा है। वहीं गोरखपुर को जोड़ने वाला भीटी और बलिया को जोड़ने वाला सिकिटिया ओवरब्रिज हर जॉइंट वाहन चालकों को झटका दे रहा है। दोनों ओवरब्रिजों पर करीब 50 जॉइंटर पर गड्ढे बन चुके हैं। इन गड्ढों से गुजरकर रोजाना करीब पांच हजार वाहन गुजरते हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग बेखबर बना हुआ है। सबसे अधिक दिक्कत दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है।
जिले से गोरखपुर जाने वाले बाईपास पर बने भीटी तो बलिया को जोड़ने वाले मार्ग मऊ बलिया मार्ग पर बने सिकिटिया ओवरब्रिज पर चढ़ते ही वाहन चालकों की मुश्किल शुरू हो जाती है। पुल के एक्सपेंशन जॉइंटर पर लोहे की पट्टी उखड़ गई है और उसके दोनों तरफ गड्ढे बन गए हैं। किसी जॉइंट पर 2 इंच तो किसी पर 4 इंच तक का गैप है। कार और बाइक तो उछलती ही हैं, लोड ट्रक और ऑटो भी संभल नहीं पाते। चालकों को मजबूरी में हर जॉइंट पर ब्रेक लगाना पड़ रहा है, इससे पुल पर ही जाम की स्थिति बन जाती है। सुबह स्कूल और ऑफिस के समय हालात सबसे खराब रहते हैं। एक तरफ बच्चे लेकर जा रहे अभिभावक, दूसरी तरफ तेज रफ्तार में आ रहे भारी वाहन। जरा सी चूक हुई तो हादसा तय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक कई बाइक सवार इन गड्ढों की वजह से गिरकर चोटिल हो चुके हैं, लेकिन विभाग ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है।
भीटी ओवरब्रिज से रोज गुजरते हैं बड़े अधिकारी
भीटी ओवरब्रिज जिले का सबसे व्यस्त पुल है। इससे जिले के बड़े अधिकारी हर दिन कम से कम दो बार गुजरते हैं। डीएम, एसपी से लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तक इसी रास्ते से आते-जाते हैं। इसके बावजूद जॉइंटरों के गड्ढे नहीं भरे गए।
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न स्पीड ब्रेकर न ओवरलोड वाहनों पर ध्यान
सिकिटिया ओवरब्रिज की हालत तो और भी खराब है। बलिया की तरफ से आने वाले भारी वाहन इसी पुल से गुजरते हैं। ओवरलोड ट्रकों की वजह से जॉइंटर और तेजी से टूट रहे हैं। पुल पर न तो स्पीड ब्रेकर का बोर्ड है, न ही गड्ढों का संकेतक। रात में तो हालात और खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरे में गड्ढे दिखाई नहीं देते।
मुंशीपुरा से नहीं ली प्रेरणा
मुंशीपुरा ओवरब्रिज पर चालकों को राहत मिल रही है। वहां जॉइंटर सही हैं, सड़क समतल है और वाहन आसानी से गुजर जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब एक पुल ठीक रखा जा सकता है, तो दो पुलों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है।
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भीटी पुल पर तो बाइक चलाना ही मुश्किल हो गया है। हर जॉइंट पर ऐसा लगता है जैसे बाइक हवा में उछल जाएगी। हादसा होने का डर बना रहता है। -देव प्रकाश राय, शहरोज
ओवर ब्रिज पर दिनभर में बाइक से एक दो चक्कर लगाते हैं। हर बार झटका लगता है, पूरा शरीर हिल जाता है। न जाने किस दिन हादसा हो जाए। -अभय, ब्रह्मस्थान
कई बार उन्हें भी शिकायत मिली, जॉइंट पर बने गड्ढे पर ब्रेक लगाने के समय अगर कोई गाड़ी पीछे से आ रही हो तो टक्कर का डर बना रहता है। -छोटेलाल गांधी, मुंशीपुरा निवासी
मुंशीपुरा पुल पर चलने में राहत है, लेकिन भीटी और सिकिटिया पुल पर जाने से लोग कतराने लगे हैं। कई लोग तो जानबूझकर नीचे वाले रास्ते से जाते हैं।-वैभव, बल्लीपुरा
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जॉइंटर पर गैपिंग की जानकारी है। जॉइंटरों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही इसे ठीक कराया जाएगा। -सुदामा प्रसाद, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड
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एक नजर में
कुल ओवरब्रिज : 3 (मुंशीपुरा, भीटी, सिकिटिया)
खराब जॉइंटर : करीब 50
रोज गुजरने वाले वाहन : 5,000
सबसे ज्यादा प्रभावित : बाइक चालक
भीटी से गुजरने वाले अधिकारी : रोजाना 2 बार
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जिले से गोरखपुर जाने वाले बाईपास पर बने भीटी तो बलिया को जोड़ने वाले मार्ग मऊ बलिया मार्ग पर बने सिकिटिया ओवरब्रिज पर चढ़ते ही वाहन चालकों की मुश्किल शुरू हो जाती है। पुल के एक्सपेंशन जॉइंटर पर लोहे की पट्टी उखड़ गई है और उसके दोनों तरफ गड्ढे बन गए हैं। किसी जॉइंट पर 2 इंच तो किसी पर 4 इंच तक का गैप है। कार और बाइक तो उछलती ही हैं, लोड ट्रक और ऑटो भी संभल नहीं पाते। चालकों को मजबूरी में हर जॉइंट पर ब्रेक लगाना पड़ रहा है, इससे पुल पर ही जाम की स्थिति बन जाती है। सुबह स्कूल और ऑफिस के समय हालात सबसे खराब रहते हैं। एक तरफ बच्चे लेकर जा रहे अभिभावक, दूसरी तरफ तेज रफ्तार में आ रहे भारी वाहन। जरा सी चूक हुई तो हादसा तय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक कई बाइक सवार इन गड्ढों की वजह से गिरकर चोटिल हो चुके हैं, लेकिन विभाग ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है।
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भीटी ओवरब्रिज से रोज गुजरते हैं बड़े अधिकारी
भीटी ओवरब्रिज जिले का सबसे व्यस्त पुल है। इससे जिले के बड़े अधिकारी हर दिन कम से कम दो बार गुजरते हैं। डीएम, एसपी से लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तक इसी रास्ते से आते-जाते हैं। इसके बावजूद जॉइंटरों के गड्ढे नहीं भरे गए।
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न स्पीड ब्रेकर न ओवरलोड वाहनों पर ध्यान
सिकिटिया ओवरब्रिज की हालत तो और भी खराब है। बलिया की तरफ से आने वाले भारी वाहन इसी पुल से गुजरते हैं। ओवरलोड ट्रकों की वजह से जॉइंटर और तेजी से टूट रहे हैं। पुल पर न तो स्पीड ब्रेकर का बोर्ड है, न ही गड्ढों का संकेतक। रात में तो हालात और खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरे में गड्ढे दिखाई नहीं देते।
मुंशीपुरा से नहीं ली प्रेरणा
मुंशीपुरा ओवरब्रिज पर चालकों को राहत मिल रही है। वहां जॉइंटर सही हैं, सड़क समतल है और वाहन आसानी से गुजर जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब एक पुल ठीक रखा जा सकता है, तो दो पुलों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है।
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भीटी पुल पर तो बाइक चलाना ही मुश्किल हो गया है। हर जॉइंट पर ऐसा लगता है जैसे बाइक हवा में उछल जाएगी। हादसा होने का डर बना रहता है। -देव प्रकाश राय, शहरोज
ओवर ब्रिज पर दिनभर में बाइक से एक दो चक्कर लगाते हैं। हर बार झटका लगता है, पूरा शरीर हिल जाता है। न जाने किस दिन हादसा हो जाए। -अभय, ब्रह्मस्थान
कई बार उन्हें भी शिकायत मिली, जॉइंट पर बने गड्ढे पर ब्रेक लगाने के समय अगर कोई गाड़ी पीछे से आ रही हो तो टक्कर का डर बना रहता है। -छोटेलाल गांधी, मुंशीपुरा निवासी
मुंशीपुरा पुल पर चलने में राहत है, लेकिन भीटी और सिकिटिया पुल पर जाने से लोग कतराने लगे हैं। कई लोग तो जानबूझकर नीचे वाले रास्ते से जाते हैं।-वैभव, बल्लीपुरा
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जॉइंटर पर गैपिंग की जानकारी है। जॉइंटरों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही इसे ठीक कराया जाएगा। -सुदामा प्रसाद, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड
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एक नजर में
कुल ओवरब्रिज : 3 (मुंशीपुरा, भीटी, सिकिटिया)
खराब जॉइंटर : करीब 50
रोज गुजरने वाले वाहन : 5,000
सबसे ज्यादा प्रभावित : बाइक चालक
भीटी से गुजरने वाले अधिकारी : रोजाना 2 बार