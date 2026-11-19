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कार्यक्रम के दौरान संगठन की ओर से मातृशक्तियों और सदस्यों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया गया। सभी महिलाओं ने सामूहिक रूप से आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर विधि-विधान से पूजन किया तथा अपने परिवार और समाज की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य व खुशहाली की मंगलकामना की।पूजन संपन्न होने के पश्चात सभी ने वृक्ष की शीतल छाया में एक साथ बैठकर पारंपरिक सहभोज का आनंद लिया। संगठन की जिलाध्यक्ष कृष्णा खंडेलवाल ने बताया कि इस प्रकार के सामूहिक आयोजनों से समाज में आपसी प्रेम, अपनत्व और एकता की भावना को नई ऊर्जा मिलती है।कार्यक्रम में मुख्य रूप से महामंत्री अर्चना बरनवाल, बीना गुप्ता, मधुलिका बरनवाल सहित नूपुर अग्रवाल, संगीता वर्मा, रजनी, पुष्पा, पुष्पा बरनवाल, शशिकला गुप्ता, राधा, गीता गुप्ता, ममता जायसवाल, सुनीता गुप्ता उपस्थित रहीं। संवाद