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इन डिवाइडरों पर कहीं रेडियम न होने और कहीं प्रकाश की व्यवस्था न होने से हादसे हो चुके हैं, लेकिन करोड़ों रुपये खर्च करने वाला विभाग इन डिवाइडर पर न तो रेडियम लगा पा रहा है न ही स्ट्रीट लाइट, जिससे हादसे को रोका जा सके।दूसरी तरफ नगर के आजमगढ़ मोड़ से बालनिकेतन तिराहा तक और गाजीपुर तिराहा से बड़ागांव तक बने डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट लगे होने के चलते बीते तीन साल से यहां एक भी हादसा नहीं होने का दावा किया जा रहा है।सीओ घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि बुधवार की बीती रात को घोसी कोतवाली क्षेत्र के सर्वोदय डिग्री कॉलेज के सामने मऊ की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों-बीच बने डिवाइडर से जा भिड़ी। हादसे में चार लोग घायल हो गए।हादसों में घायल की पहचान विक्रम चौहान (65), मिथिलेश (33), अभिषेक राजभर (24 ) और आर्यन (15) के रूप में हुई है, जो सभी मधुबन थाना क्षेत्र के गंगऊपुर गांव के निवासी हैं।जिस डिवाइडर पर यह हादसा हुआ है वहां रेडियम न लगे होने और डिवाइडर पर कोई प्रकाश की व्यवस्था न होने से पहले भी हादसे हो चुके हैं। इसी तरह से नगर में भीटी में बना डिवाइडर पर भी कई हादसे हो चुके हैं।