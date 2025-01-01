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जानकारी के अनुसार रानीपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी ममता (28) पत्नी विकास पासवान को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे थे। शुक्रवार सुबह सामान्य प्रसव से एक बच्ची का जन्म हुआ। परिजनों के अनुसार प्रसव के बाद महिला को प्रसव के रास्ते से काफी खून गिरने लगा। चिकित्सक खून रोकने का प्रयास कर ही रहे थे कि महिला की मौत हो गई।आरोप है कि मौत के बाद चिकित्सक और महिला डॉक्टर ने आनन-फानन में अपनी निजी कार से महिला के शव को उसके घर रसूलपुर पहुंचा दिया और वहां से वापस आ गए। इधर परिजनों ने प्रसव हुई बच्ची को चिरैयाकोट स्थित एक अन्य चिकित्सालय में भर्ती कराया तो वहां पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। इस संबंध में रानीपुर सीएचसी प्रभारी अशोक चौहान से संबंधित अस्पताल के बारे में जानकारी ली गई तो पहले उन्होंने पता करके बताने की बात कही, फिर फोन उठाना बंद कर दिया। उधर इसको लेकर सीएमओ डॉक्टर पंकज राय ने बताया कि इस मामले की जांच कराएंगे। अस्पताल का पंजीयन नहीं हुआ है। घटना को लेकर लिखित अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। बिना पंजीकरण के चलने के कारण इसे सील किया गया है।पहले भी हो चुकीं ऐसी घटनाएंकेस-1 : 25 जून 2026घोसी कोतवाली क्षेत्र के नदवा सराय बाजार के पास एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान कथित लापरवाही के चलते जच्चा-बच्चा की मौत हो गई थी। परिजनों के अनुसार कथित झोलाछाप डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन के सामान्य प्रसव कराने का भरोसा दिलाया था। प्रसव के दौरान नवजात मृत पैदा हुआ, बाद में महिला की भी रास्ते में मौत हो गई।मृतका की पहचान 25 वर्षीय अर्चना चौहान के रूप में हुई थी। इलाज निजी चिकित्सक मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद यूनुस कर रहे थे। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने महिला व नवजात के शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया था कि दोनों चिकित्सकों के क्लीनिकों की जांच सीएमओ स्तर से कराई जाएगी।.......केस-2 : 27 अक्तूबर 2026हलधरपुर थाना क्षेत्र के पहसा स्थित एक निजी अस्पताल में 27 अक्तूबर को ऑपरेशन के बाद एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन बाद में महिला की मौत हो गई थी।मृतका कंसो गांव निवासी सत्यपाल की पत्नी अनिता थी। परिजनों के अनुसार 23 अक्तूबर को रतनपुरा सीएचसी से महिला जिला अस्पताल और फिर आजमगढ़ पीजीआई रेफर किया गया था। बाद में वे पत्नी को वापस लेकर पहसा स्थित निजी अस्पताल पहुंचे, जहां ऑपरेशन के बाद तबीयत खराब होने पर मौत हो गई। आरोप था कि मांग के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने जांच रिपोर्ट नहीं दी, न ही मृत्यु प्रमाणपत्र दिया गया।.......केस-3 : अगस्त 2026शहर कोतवाली, ब्रह्मस्थानशहर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मस्थान स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हलधरपुर थाना क्षेत्र के नसीराबाद गांव निवासी 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि उपचार में लापरवाही के कारण महिला की हालत बिगड़ती चली गई और रविवार को उसकी मौत हो गई थी।.......केस-4 : जुलाई 2026मधुबन तहसील क्षेत्र के खीरीकोठा स्थित एक निजी अस्पताल में शनिवार देर रात प्रसूता अफसाना की मौत हो गई थी। मृतका के पति इंतजार अहमद, निवासी ग्राम तिघरा ने आरोप लगाया था कि गर्भावस्था की निर्धारित अवधि पूरी होने से करीब डेढ़ माह पहले ही बिना समुचित जांच और अल्ट्रासाउंड कराए अफसाना का ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। नवजात शिशु सुरक्षित था।