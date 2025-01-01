विद्वान पंडित संतोष कुमार पाण्डेय ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि इस मौके पर पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी को एक पवित्र पौधे के रूप में जानते हैं। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हर साल इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ कराया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु चार महीनों के लिए योगनिद्रा में लीन रहते हैं और कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। भगवान विष्णु के जागृत होने के बाद उनके शालिग्राम अवतार के साथ तुलसी जी का विवाह कराए जाने की परंपरा है।ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से एक हजार अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह कराने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तुलसी विवाह के बाद से ही शादी-विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। गांवों में व्रती महिलाओं द्वारा तुलसी पौधे के गमले में गन्ने का मंडप बनाए तुलसी पौधे की पत्तियों में सिंदूर लगाकर लाल चुनरी चढ़ाकर, शृंगार का सामान सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाए। हाथ में शालिग्राम रखकर तुलसी जी की परिक्रमा किया और उसके बाद आरती भी कर पूजा समाप्त होने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम से सुख वैवाहिक जीवन की प्रार्थना किया गया।इस दौरान इंदारा गांव निवासी पुष्पा सिंह प्रतिभा सिंह ने बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी एकादशी व्रत कर तुलसी और शालिग्राम भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही घर परिवार की कुशलता के लिए वर मांगी।