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मऊ। सिविल कोर्ट सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के पुस्तकालय भवन में बृहस्पतिवार को संविधान दिवस के अवसर पर अधिवक्ता परिषद काशी की मऊ इकाई की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें वक्ताओं ने कहा कि देश को आजादी मिलने के बाद देश के प्रशासन को भारतीय मूल्यों व जन आकांक्षाओं के अनुरूप चलाने के लिए संविधान की रचना करने में तमाम मनीषियों ने योगदान दिया, और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह ने संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व पर विशद रूप से प्रकाश डाला। कहा कि एक ओर जहां संविधान व्यक्ति के विकास के लिए अधिकारों को प्रदान करता है, वहां दूसरी ओर उसका लक्ष्य देश को अक्षुण्य बनाए रखना भी है। इसलिए संविधान में बंधुता की भावना पर अधिक बल दिया गया है। कार्यक्रम में सिविल कोर्ट सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शमशुल हसन, ज्ञानेंद्र सिंह व अधिवक्ता परिषद काशी के कोषाध्यक्ष सत्येंद्र बहादुर सिंह, रमेश शर्मा, गुरुनारायण पांडेय, रजनीश मौर्य, संजय तिवारी, विजय कुमार चौरसिया आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। संगोष्ठी की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ यादव अध्यक्ष अधिवक्ता परिषद तथा संचालन परिषद के महामंत्री मनोज कुमार सिंह ने किया।