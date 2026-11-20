Mau News: कोहरे में हाईवे बना मौत का रास्ता सफेद पट्टी और रेडियम लापता
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:51 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:51 PM IST
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मऊ। घने कोहरे ने बृहस्पतिवार की सुबह पूर्वांचल के हाईवे को फिर मौत के रास्ते में बदल दिया। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सात वाहन आपस में टकरा गए, तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई और 14 घायल हो गए।
वहीं जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र के शहरोज मोड़ के पास वाराणसी-गोरखपुर हाईवे पर दो बसों की आमने-सामने टक्कर में करीब 15 यात्री घायल हो गए।
दोनों हादसों की वजह एक ही बताई गई, घना कोहरा और कम दृश्यता। लेकिन कोहरा हर साल आता है, ऐसे में हाईवे पर सुरक्षा का सिस्टम फेल कैसे हो जाता है। एनएचएआई पर पेट्रोलिंग कहां गुम हो जाती है।
मऊ से बढ़वा गोदाम से दोहरीघाट तक यानी सरायलखनसी, कोपागंज, घोसी और दोहरीघाट थाना क्षेत्र की करीब 40 किमी सड़क एनएच में आती है। इस दूरी में बढ़वा गोदाम, शहरोज मोड़, गोठा ब्लैक स्पॉट है, जहां जिले की बड़ी सड़क हादसे हो चुके हैं। इसमें 24 घंटे पहले दो बसों में आमने-सामने टक्कर भी शामिल है।
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हादसे के बाद यात्रियों ने बताया कि चालक को तेज रफ्तार और कोहरे के लिए टोका गया था, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। जबकि हाईवे पर अधिकतम गति सीमा 120 से घटाकर 80 किमी प्रति घंटा कर दी है, फिर भी गति की निगरानी नहीं हो रही।
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वहीं जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र के शहरोज मोड़ के पास वाराणसी-गोरखपुर हाईवे पर दो बसों की आमने-सामने टक्कर में करीब 15 यात्री घायल हो गए।
दोनों हादसों की वजह एक ही बताई गई, घना कोहरा और कम दृश्यता। लेकिन कोहरा हर साल आता है, ऐसे में हाईवे पर सुरक्षा का सिस्टम फेल कैसे हो जाता है। एनएचएआई पर पेट्रोलिंग कहां गुम हो जाती है।
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मऊ से बढ़वा गोदाम से दोहरीघाट तक यानी सरायलखनसी, कोपागंज, घोसी और दोहरीघाट थाना क्षेत्र की करीब 40 किमी सड़क एनएच में आती है। इस दूरी में बढ़वा गोदाम, शहरोज मोड़, गोठा ब्लैक स्पॉट है, जहां जिले की बड़ी सड़क हादसे हो चुके हैं। इसमें 24 घंटे पहले दो बसों में आमने-सामने टक्कर भी शामिल है।
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हादसे के बाद यात्रियों ने बताया कि चालक को तेज रफ्तार और कोहरे के लिए टोका गया था, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। जबकि हाईवे पर अधिकतम गति सीमा 120 से घटाकर 80 किमी प्रति घंटा कर दी है, फिर भी गति की निगरानी नहीं हो रही।