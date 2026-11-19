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सीओ सिटी नितेश प्रताप सिंह के मुताबिक, सफीउद्दीन ने बताया कि वह अपने दोस्त फैयाज अहमद उर्फ गूड्डू के साथ मिलकर मऊ शहर और अन्य जगहों से बाइक चोरी करता था। दोनों ने मिलकर कई बार चोरी की है। पकड़े न जाएं इसके लिए नंबर प्लेट बदलकर उसे बेच देते थे। उससे मिले पैसों को आपस में बांट लेते थे।सीओ सिटी ने बताया कि दक्षिण टोला थाना में बाइक चोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज थी। विवेचना के दौरान सफीउद्दीन का नाम उजागर हुआ। उसकी गिरफ्तारी न होने पाने के कारण इनाम घोषित किया गया था। मुठभेड़ के बाद उसके पास से तमंचा, कारतूस, खोखा, मोबाइल और नकदी बरामद हुई है। उसके खिलाफ जिले के पांच अलग-अलग थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं। उसने पहली बार 2015 में कोपागंज थाना में चोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। 2016 में दूसरी बार कार्रवाई हुई। 2017 में घोसी कोतवाली में पहले शराब तस्करी में पकड़े जाने पर और दूसरी बार चोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। 2021 में घोसी में ही दो प्राथमिकी दर्ज हुई थी। फिर इसी साल के अंत में घोसी कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। दक्षिण टोला थाना में तीन और दोहरीघाट थाना में एक प्राथमिकी दर्ज है।