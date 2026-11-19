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जमीन बरामदपुर निवासी सोनू की मोहल्ले में ही कबाड़ की दुकान है। रात में अज्ञात कारणों से अचानक गोदाम परिसर में आग लग गई और कुछ ही देर में आग विकराल हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। रास्ता संकरा होने के कारण फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी मौके तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद नगर पंचायत की छोटी गाड़ी से पानी भरकर और फायर ब्रिगेड की एक और छोटी गाड़ी मंगाकर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया।इससे पहले मंगलवार की देर रात मऊ शहर में एक टेंट के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। इस गोदाम का भी अग्निशमन विभाग में कोई पंजीयन नहीं था।आबादी के बीच गोदाम, हमेशा बना रहता है खतरे का सायाकस्बा के जमीन बरामदपुर में जिस कबाड़ गोदाम में आग लगी है, वह आबादी के बीचों-बीच है। इससे आसपास के लोगों के लिए खतरे की आशंका और अधिक बढ़ गई है। कस्बे में 12 से अधिक कबाड़ के कारोबारी हैं और इनमें से अधिकांश का कारोबार और गोदाम आबादी के बीच ही है, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। जनपद की फायर ब्रिगेड के जिम्मेदार भी आग लगने के बाद कुछ दिन तक सक्रिय होती है और व्यापारियों को अग्नि सुरक्षा के नाम पर तरह-तरह से परेशान किया जाता है, लेकिन उनका ध्यान कबाड़ के गोदामों की तरफ नहीं जाता कि हमेशा खतरे की जद में रहने वाले ये गोदाम आखिर किन मानकों के अधीन संचालित किए जा रहे हैं।