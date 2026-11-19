Mau News: कबाड़ गोदाम में लगी आग, पिकअप समेत लाखों रुपये का कबाड़ जला
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:38 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:38 PM IST
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मुहम्मदाबाद गोहना। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के जमीन बरामदपुर मोहल्ले में बुधवार की रात करीब 12:30 बजे कबाड़ की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आग में माल ढोने वाली पिकअप गाड़ी के साथ गोदाम में रखा लाखों रुपये का कबाड़ जलकर खाक हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड, क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह, कोतवाल केके वर्मा, चौकी प्रभारी मिथिलेश सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद भोर में 3 बजे आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल सका है।
जमीन बरामदपुर निवासी सोनू की मोहल्ले में ही कबाड़ की दुकान है। रात में अज्ञात कारणों से अचानक गोदाम परिसर में आग लग गई और कुछ ही देर में आग विकराल हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। रास्ता संकरा होने के कारण फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी मौके तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद नगर पंचायत की छोटी गाड़ी से पानी भरकर और फायर ब्रिगेड की एक और छोटी गाड़ी मंगाकर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया।
इससे पहले मंगलवार की देर रात मऊ शहर में एक टेंट के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। इस गोदाम का भी अग्निशमन विभाग में कोई पंजीयन नहीं था।
आबादी के बीच गोदाम, हमेशा बना रहता है खतरे का साया
कस्बा के जमीन बरामदपुर में जिस कबाड़ गोदाम में आग लगी है, वह आबादी के बीचों-बीच है। इससे आसपास के लोगों के लिए खतरे की आशंका और अधिक बढ़ गई है। कस्बे में 12 से अधिक कबाड़ के कारोबारी हैं और इनमें से अधिकांश का कारोबार और गोदाम आबादी के बीच ही है, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। जनपद की फायर ब्रिगेड के जिम्मेदार भी आग लगने के बाद कुछ दिन तक सक्रिय होती है और व्यापारियों को अग्नि सुरक्षा के नाम पर तरह-तरह से परेशान किया जाता है, लेकिन उनका ध्यान कबाड़ के गोदामों की तरफ नहीं जाता कि हमेशा खतरे की जद में रहने वाले ये गोदाम आखिर किन मानकों के अधीन संचालित किए जा रहे हैं।
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जमीन बरामदपुर निवासी सोनू की मोहल्ले में ही कबाड़ की दुकान है। रात में अज्ञात कारणों से अचानक गोदाम परिसर में आग लग गई और कुछ ही देर में आग विकराल हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। रास्ता संकरा होने के कारण फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी मौके तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद नगर पंचायत की छोटी गाड़ी से पानी भरकर और फायर ब्रिगेड की एक और छोटी गाड़ी मंगाकर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया।
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इससे पहले मंगलवार की देर रात मऊ शहर में एक टेंट के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। इस गोदाम का भी अग्निशमन विभाग में कोई पंजीयन नहीं था।
आबादी के बीच गोदाम, हमेशा बना रहता है खतरे का साया
कस्बा के जमीन बरामदपुर में जिस कबाड़ गोदाम में आग लगी है, वह आबादी के बीचों-बीच है। इससे आसपास के लोगों के लिए खतरे की आशंका और अधिक बढ़ गई है। कस्बे में 12 से अधिक कबाड़ के कारोबारी हैं और इनमें से अधिकांश का कारोबार और गोदाम आबादी के बीच ही है, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। जनपद की फायर ब्रिगेड के जिम्मेदार भी आग लगने के बाद कुछ दिन तक सक्रिय होती है और व्यापारियों को अग्नि सुरक्षा के नाम पर तरह-तरह से परेशान किया जाता है, लेकिन उनका ध्यान कबाड़ के गोदामों की तरफ नहीं जाता कि हमेशा खतरे की जद में रहने वाले ये गोदाम आखिर किन मानकों के अधीन संचालित किए जा रहे हैं।
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