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श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने स्व. सुधाकर सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते हुए कहा कि उन्होंने आजीवन समाज के लिए संघर्ष किया। उनके बताए रास्ते पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने डॉ. सुजीत कुमार सिंह से अपने पिता के आदर्शों को आत्मसात करते हुए समाज के अधिक से अधिक लोगों की सेवा और सहयोग करने की अपील की। वहीं श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सांसद राजीव राय, मछलीशहर की विधायक रागिनी सोनकर एवं सगड़ी विधायक डॉ. एचएन सिंह पटेल ने भी स्व. सुधाकर सिंह के सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि समाज के प्रति उनका समर्पण और संघर्ष सदैव याद किया जाता रहेगा। उनके विचार और जनसेवा के कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। विज्ञापन

इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र यादव साधु, नगर पंचायत अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद गुप्ता, खुर्शीद खान, मुहम्मद आकिब सिद्दीकी, फिरोज अंसारी, मौलाना शम्स तबरेज, राघवेंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख डॉ. रामकृष्ण यादव, राजेन्द्रनाथ पाण्डेय, दीनानाथ सिंह, अनिल सिंह, भास्कर सिंह, शशिभूषण सिंह, राकेश सिंह मंटू, राजेश सिंह गप्पू, अजीत प्रताप सिंह डीसी, अभय सिंह अंकुर, अंकित सिंह गांधी, लालचंद यादव, नेहालुद्दीन खान, डॉ. एनएन यादव सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने स्व. सुधाकर सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते हुए कहा कि उन्होंने आजीवन समाज के लिए संघर्ष किया। उनके बताए रास्ते पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने डॉ. सुजीत कुमार सिंह से अपने पिता के आदर्शों को आत्मसात करते हुए समाज के अधिक से अधिक लोगों की सेवा और सहयोग करने की अपील की। वहीं श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सांसद राजीव राय, मछलीशहर की विधायक रागिनी सोनकर एवं सगड़ी विधायक डॉ. एचएन सिंह पटेल ने भी स्व. सुधाकर सिंह के सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि समाज के प्रति उनका समर्पण और संघर्ष सदैव याद किया जाता रहेगा। उनके विचार और जनसेवा के कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र यादव साधु, नगर पंचायत अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद गुप्ता, खुर्शीद खान, मुहम्मद आकिब सिद्दीकी, फिरोज अंसारी, मौलाना शम्स तबरेज, राघवेंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख डॉ. रामकृष्ण यादव, राजेन्द्रनाथ पाण्डेय, दीनानाथ सिंह, अनिल सिंह, भास्कर सिंह, शशिभूषण सिंह, राकेश सिंह मंटू, राजेश सिंह गप्पू, अजीत प्रताप सिंह डीसी, अभय सिंह अंकुर, अंकित सिंह गांधी, लालचंद यादव, नेहालुद्दीन खान, डॉ. एनएन यादव सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे।

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मऊ। घोसी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह की प्रथम पुण्यतिथि शुक्रवार को उनके पैतृक गांव दादनपुर अहिरौली में मनाई गई। उनके पुत्र एवं घोसी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉ. सुजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव सहित विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शिवपाल ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को निकम्मी करार दिया। कहा कि विधानसभा की सीट रिक्त होने के छह माह के भीतर चुनाव करा देना चाहिए, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराया जाना सरकार की नाकामी को दर्शाता है।