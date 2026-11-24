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इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से देर शाम तक चहल पहल रही।कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाने से समाज में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस दिन आकाशदीप को बांधने की परंपरा होती है। इसी मान्यता के तहत देव दीपावली का पर्व जिले में उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर नगर के शीतला माता धाम, मठिया टोला शिवाला, भीटी स्थित शिव मंदिर, कतुआ पुरा स्थित शिव मंदिर, कतुआपुरा स्थित मातृ मंदिर, जिला अस्पताल स्थित शिव मंदिर, ब्रह्मस्थान स्थित और रोडवेज स्थित मंदिर, सिंधी कालोनी स्थित मंदिर, वनदेवी धाम, निधियांव स्थित अष्टभुजी मंदिर, देवलास का सूर्यकुंड, दोहरीघाट के गौरीशंकर घाट, रामघाट सहित तमसा नदी के तट पर स्थापित मंदिरों में घी के दीपक जलाए गए। दीपों की रोशनी से मंदिर जगमगा उठे।इंदारा में हनुमान मंदिर और अदरी नगर पंचायत के शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में दीप प्रज्ज्वलित किए। इस दौरान धार्मिक प्रवचन, कथा और भजन-कीर्तन के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सेमरी जमालपुर स्थित रामजानकी मंदिर और शिव मंदिर में देव दीपावली का आयोजन किया गया।2100 दीपों से जगमगाया हनुमान मंदिर परिसरअमिला में देव दीपावली के पावन अवसर पर मंगलवार को नगर पंचायत के पूर्वी चौक स्थित हनुमान मंदिर पर श्री हनुमान सेवा समिति की ओर से भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान 2100 दीपों के प्रज्ज्वलन से मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा उठा। दीपों की अलौकिक छटा और भक्तिमय वातावरण ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।इस दौरान आकर्षक रंगोली बनाई गई जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया। इसके बाद विधि-विधान से भव्य आरती की गई। आरती के पश्चात श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। श्री हनुमान सेवा समिति के सदस्यों ने कहा कि देव दीपावली का पर्व आस्था, भक्ति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। 2100 दीपों के सामूहिक प्रज्ज्वलन का उद्देश्य सनातन संस्कृति की दिव्यता और धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाना है। आयोजन में श्रद्धालुओं की सहभागिता से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।