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लोगों को नाक मुंह बंद कर आना जाना पड़ रहा है। संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। परेशान लोगों ने विभागीय अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है।इस संबंध में दुकानदार नन्हे मद्धेशिया, सुशील राय, राकेश राय, घूरा मद्धेशिया, अंगद चौहान, रामरसी प्रजापति का कहना है कि लंबे समय से जमा कूड़ा को हटवाने के लिए विभागीय अधिकारियों को कई बार शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन साफ सफाई कराने की जहमत तक नहीं उठाई जा सकी है।राजकीय पशु चिकित्सा चिकित्साधिकारी डॉ. एमएस अली का कहना है कि लंबे समय से जमा कूड़ा को साफ कराने के संबंध में खंड विकास अधिकारी सहित विभाीय अधिकारियों को कई बार पत्र भेजा जा चुका है।