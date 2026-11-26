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इस अवसर पर पूनम सरोज ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार गरीब, जरूरतमंद और वंचित परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना जरूरतमंदों को पक्की छत उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। वहीं, ब्लाक प्रमुख रानु सिंह ने कहा कि अपना घर हर परिवार का सपना होता है, जिसे सरकारी योजनाएं साकार करने में अहम भूमिका निभा रही हैं।खंड विकास अधिकारी रवि कुमार ने कहा कि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। आवास निर्माण पूर्ण होने के बाद लाभार्थियों को चाबी सौंपना उनके लिए नई शुरुआत का अवसर है।कार्यक्रम का संचालन भाजपा मंडल अध्यक्ष जनार्दन शर्मा ने किया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी रवि कुमार, सहायक विकास अधिकारी पंचायत आदित्य सिंह, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी सत्य प्रकाश पांडेय सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं लाभार्थी मौजूद रहे।