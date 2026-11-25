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जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके लिए जिले के सभी 2263 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को सक्रिय होकर घर-घर संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ अपने आवंटित क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार का सत्यापन करेंगे और ऐसे पात्र नागरिकों को चिह्नित करेंगे, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। उन्हें आवेदन भरने में भी सहयोग देंगे। एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे या कर चुके युवाओं का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए।महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। सभी 35 जोनल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रों में बीएलओ के कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। इसके अलावा कम प्रगति मिलने वाले बूथों पर अतिरिक्त प्रयास करने के लिए कहा।28 और 29 नवंबर को लगेंगे विशेष कैंपमतदाता पंजीकरण को गति देने के लिए 28 और 29 नवंबर को जिले के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। यहां बीएलओ मौजूद रहकर फॉर्म-6, 7 और 8 प्राप्त करेंगे। फॉर्म-6 से नए मतदाताओं का नाम जुड़ेगा, फॉर्म-7 से नाम हटाने और फॉर्म-8 से नाम, पता सहित अन्य विवरणों में संशोधन कराया जा सकेगा। प्रशासन ने इन कैंपों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवंबर को हो चुका है। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2026 है। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक होगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी। जिले में वर्तमान में कुल 17,05,238 मतदाता हैं। इनमें 9,30,757 पुरुष, 7,74,443 महिलाएं और 38 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं।ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदननागरिक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा mathura.nic.in के डीईओ पोर्टल पर भी विधानसभा क्षेत्रवार मतदाता सूची उपलब्ध है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. पूजा गुप्ता, एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ. पंकज कुमार वर्मा, एडीएम प्रशासन अमरेश कुमार, एडीएम न्यायिक वेद प्रिय आर्य, जॉइंट मजिस्ट्रेट सलोनी गौतम सहित सभी संबंधित अधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।