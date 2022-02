{"_id":"62028e92ad27d6387f312775","slug":"we-have-to-break-the-record-of-voting-percentage-this-time-mathura-news-mtr512917643","type":"story","status":"publish","title_hn":"We have to break the record of voting percentage this time.","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

We have to break the record of voting percentage this time.

Updated Tue, 08 Feb 2022 09:08 PM IST Updated Tue, 08 Feb 2022 09:08 PM IST

मथुरा। २०१७ के विधानसभा चुनाव में भगवान श्रीकृष्ण की जन्म और लीला भूमि मथुरा जनपद में ११२९८३६ मतदाताओं ने अपने अमूल्य मत का प्रयोग किया था। यह संख्या १७४०५१७ मतदाताओं के मुकाबले ६४.९१ प्रतिशत थी। इसमें जनपद के सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं की लगभग समान रूप से सहभागिता रही। इस बार हमें मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड तोड़ना है।

विधानसभा चुनाव २०१७ के मतदान रिकॉर्ड पर नजर डालें तो गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में ६६.५० प्रतिशत मतदान हुआ था, जबकि छाता विधानसभा क्षेत्र में ६६.८४ प्रतिशत मतदान हुआ। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित बलदेव विधानसभा क्षेत्र में ६६.६८ प्रतिशत और मांट विधानसभा क्षेत्र में ६६.५४ प्रतिशत मतदान हुआ था। मथुरा विधानसभा क्षेत्र जनपद में सबसे कम मतदान हुआ था। शहर के लोग सिर्फ ५९.४४ प्रतिशत ही वोट डालने पहुंचे थे।

जिला प्रशासन ने इस मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए इस बार बहुत कोशिश की है। प्रयास किए जा रहे हैं कि इस बार २०२२ के चुनाव में जनपद के मतदाता पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मतदान का नया इतिहास बनाएं। हालांकि इसके लिए कॉलेज स्तर पर अभियान चलाए गए।