फोटोसंवाद न्यूज एजेंसीवृंदावन। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का छह माह पुराना एक वीडियो 28 नवंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें वह ठाकुर श्रीबांकेबिहारी महाराज के दर्शन करती नजर आ रही हैं। इसके बाद वह फिर एक बार चर्चा में आ गईं।शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक शिल्पा शेट्टी शुक्रवार की देर शाम को श्रीबांकेबिहारी महाराज के दर्शन करने पहुंची थी। पीले वस्त्र पहले शिल्पा ने ठाकुरजी को काफी देर तक निहारा। सेवायत गोस्वामी ने उनको ठाकुरजी का अंग वस्त्र और प्रसारी भेंट की। इस दौरान अभिनेत्री की एक झलक पाने को लोगों की भीड़ जमा हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच निजी गार्ड और पुलिसकर्मियों ने मंदिर परिसर से बाहर निकाला। दर्शन के दौरान शिल्पा शेट्टी के साथ रहे सीओ संदीप सिंह ने बताया कि अभिनेत्री हाल-फिलहाल दर्शन को नहीं आई हैं। वायरल वीडियो छह माह पुराना है।