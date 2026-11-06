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Mathura News: बरेली हाईवे हादसे में कार चालक के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी

Fri, 06 Nov 2026 10:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:31 PM IST
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Steady stream of visitors arrives at the homes of the deceased in Gaju village to offer condolences
राया। बृहस्पतिवार की सुबह जयपुर-बरेली हाईवे पर गांव गजू के पास हुए हादसे में दादा, पोते और बेटे की मौत हो गई थी। मामले में कार चालक के खिलाफ थाना राया में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं शुक्रवार को पीड़ित परिवार में महिलाओं का करुण क्रंदन गूंजता रहा। लोग उनके आवास पर संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे।
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तेज रफ्तार कार ने हाईवे से उतरकर गजू स्थित खेत में देवस्थान बनवा रहे जवाहर सिंह, हरवीर और अंकित को रौंद दिया था। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसे पुलिस प्रशासन ने समझा-बुझा कर जाम खुलवा दिया। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद तीनों शवों को अंतिम संस्कार दिया। शुक्रवार को जवाहर सिंह के घर पर लोगों की सांत्वना देने के लिए भीड़ लगी रही। वहीं जवाहर सिंह के बेटे राजेंद्र ने थाना राया में कार चालक वृंदावन निवासी अमन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसका वृंदावन के चिकित्सालय में उपचार चल रहा है।
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