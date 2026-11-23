विज्ञापन



जिले के 50 में से 25 पशु सेवा केंद्र वर्षों से बंद हैं। इनमें 16 के भवन जर्जर हैं। वहीं, चालू 25 केंद्रों में से 11 की इमारतें भी बदहाल हैं। स्टाफ और संसाधनों की कमी से पशुओं के उपचार की व्यवस्था प्रभावित है। विभाग में 176 स्वीकृत पदों के सापेक्ष महज 95 पर तैनाती है। चार पशु चिकित्सकों की कमी से कराहरी, संचौली, हाथिया और शेरगढ़ के अस्पताल भी बंद हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी के 49 पदों में से 24 और वेटरनरी फार्मासिस्ट के 29 पदों में से केवल नौ पर कर्मचारी तैनात हैं। विभाग कई बार शासन को पत्र लिख चुका है, लेकिन रिक्त पदों पर तैनाती और संसाधनों की कमी दूर नहीं हुई। अब केंद्रों की स्थिति का आकलन कर सुधार की योजना तैयार की जाएगी। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. नरेंद्र नारायण शुक्ला ने बताया कि सभी केंद्रों की ब्लॉकवार रिपोर्ट मांगी गई है। अधीनस्थों को सुधार की परियोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। शासने में इनके सुधार एवं स्टाफ तैनाती की मांग के लिए पत्राचार किया जाएगा।

विज्ञापन

मथुरा। जिले में बदहाल पशु सेवा केंद्रों की सुध पशुपालन विभाग ने ली है। अमर उजाला में आधे केंद्रों पर ताले लटके होने की खबर छपने के बाद मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने सभी अधीनस्थों से पशु सेवा केंद्रों की ब्लॉकवार रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सुधार के लिए परियोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।