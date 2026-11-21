विज्ञापन



हाउस होल्ड सर्वे पूरा होने पर 15 गांव से मांगा प्रस्ताव: चयनित 39 गांव का हाउस होल्ड सर्वे कराया गया है। सर्वे के बाद प्रथम चरण में 15 गांव में विकास की स्थिति साफ हो गई है। समाज कल्याण अधिकारी (विकास) अशोक कुमार ने बताया कि संबंधित गांव में कार्य के लिए खंड विकास अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर इन गांव के कायाकल्प का कार्य किया जाएगा। समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 39 गांव का चयन हुआ है। इनमें से 15 गांव का हाउस होल्ड सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद यहां से प्रस्ताव मांगे गए हैं। विज्ञापन

प्रमुख कार्य और क्षेत्र

1-

ग्राम विकास योजना तैयार करना :

स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर ग्राम विकास योजना बनाना।

2- बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी: सड़क संपर्क, नालियों, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण व सुधार करना।

3- शिक्षा और स्वास्थ्य:

स्कूल व स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।

4- आजीविका और योजनाओं का लाभ: ग्रामीणों को आजीविका के अवसरों और व्यक्तिगत/पारिवारिक सरकारी योजनाओं से जोड़ना।

5- स्वच्छता, सामाजिक न्याय और पारदर्शिता:

स्वच्छता व्यवस्था, लैंगिक समानता, जनभागीदारी और पंचायत कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर ग्राम विकास योजना बनाना।2-

मैनपुरी। जिले के 39 गांवों की सड़कें जल्द ही चमकती दिखेंगी। वहीं, इनके गलियारों को विद्युत लाइट से रोशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत यह संभव होगा। इन गांवों और ग्राम पंचायतों में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वय तथा ''''गैप-फिलिंग'''' (अंतराल पूर्ति) निधि से समग्र विकास के कार्य किए जाएंगे। प्रति गांव 20 लाख रुपये तक की गैप-फिलिंग सहायता प्रदान की गई है। विकास कार्यों से पिछड़े गांव में विकास के लिए जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 39 गांव का चयन किया गया है। इन गांव में जरूरी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। करीब 20 लाख रुपये तक की धनराशि से यहां नाला, नाली, गलियों में निर्माण के साथ ही शिक्षण संस्थाओं का कायाकल्प किया जाएगा। इन गांव को अंधेरे से भी मुक्ति मिलेगी। संबंधित गांवों में रात के समय प्रकाश की व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जाएंगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए तैयारियों को तेज कर दिया है।