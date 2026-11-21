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संपूर्ण समाधान दिवस पर शनिवार को तहसील करहल में जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने जन शिकायतें सुनीं। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को भूमि विवादों के मामलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। भूमि संबंधी शिकायत मिलने पर पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर भेजकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में समस्या का निस्तारण कराए। कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों के साथ गांव के संभ्रांत लोगों के हस्ताक्षर भी कराए जाएं।डीएम ने कहा कि पक्की पैमाइश के बाद दोबारा कब्जा करने वालों को भारी मुचलके में पाबंद कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। लापरवाही या दोबारा शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।इस दौरान अहिवरन सिंह ने गाटा संख्या तीन पर बार-बार कब्जा किए जाने की शिकायत की। इसके अलावा नगर पंचायत के निर्माण कार्यों में भेदभाव, कृषि भूमि पर अवैध कब्जे, घरौनी में नाम दर्ज कराने, धान पंजीकरण सत्यापन में धन मांगने और चकरोड की पैमाइश सहित अन्य शिकायतें आईं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने भी पुलिस संबंधी शिकायतें सुनकर कार्रवाई के निर्देश दिए।