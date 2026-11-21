Mainpuri News: भूमि विवादों के निस्तारण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sat, 21 Nov 2026 11:25 PM IST
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करहल।
संपूर्ण समाधान दिवस पर शनिवार को तहसील करहल में जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने जन शिकायतें सुनीं। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को भूमि विवादों के मामलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। भूमि संबंधी शिकायत मिलने पर पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर भेजकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में समस्या का निस्तारण कराए। कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों के साथ गांव के संभ्रांत लोगों के हस्ताक्षर भी कराए जाएं।डीएम ने कहा कि पक्की पैमाइश के बाद दोबारा कब्जा करने वालों को भारी मुचलके में पाबंद कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। लापरवाही या दोबारा शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।इस दौरान अहिवरन सिंह ने गाटा संख्या तीन पर बार-बार कब्जा किए जाने की शिकायत की। इसके अलावा नगर पंचायत के निर्माण कार्यों में भेदभाव, कृषि भूमि पर अवैध कब्जे, घरौनी में नाम दर्ज कराने, धान पंजीकरण सत्यापन में धन मांगने और चकरोड की पैमाइश सहित अन्य शिकायतें आईं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने भी पुलिस संबंधी शिकायतें सुनकर कार्रवाई के निर्देश दिए।
कुरावली में 16 शिकायतें आईं : तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में तहसीलदार हिमांशु प्रभाकर ने क्षेत्रीय लोगों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान राजस्व विभाग से संबंधित 16 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। तहसीलदार ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही न बरती जाए। इस दौरान कानूनगो बृजभूषण सहित क्षेत्रीय लेखपाल मौजूद रहे।
किशनी में बैनामे पर रोक लगाने की मांग :
सीडीओ संतोष कुमार ने कस्बा स्थित तहसील दिवस में शिकायतें सुनीं। मीरपुर ढकरोई निवासी महिला ने अपने 95 वर्षीय वृद्ध ससुर की संपत्ति के बैनामे पर रोक लगाने की मांग की। श्यामा दुबे पत्नी राजीव दुबे ने शिकायत में बताया कि उनके ससुर सत्यनारायण दुबे की शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें सुनने और देखने में भी परेशानी होती है। वहीं उनके पति लकवा से पीड़ित हैं। आरोप है कि देवर वृद्धावस्था का लाभ उठाकर पैतृक संपत्ति का बैनामा कराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ससुर की शारीरिक और मानसिक जांच कराने तथा जांच पूरी होने तक संपत्ति का बैनामा न होने देने की मांग की। अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है।
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संपूर्ण समाधान दिवस पर शनिवार को तहसील करहल में जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने जन शिकायतें सुनीं। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को भूमि विवादों के मामलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। भूमि संबंधी शिकायत मिलने पर पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर भेजकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में समस्या का निस्तारण कराए। कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों के साथ गांव के संभ्रांत लोगों के हस्ताक्षर भी कराए जाएं।डीएम ने कहा कि पक्की पैमाइश के बाद दोबारा कब्जा करने वालों को भारी मुचलके में पाबंद कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। लापरवाही या दोबारा शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।इस दौरान अहिवरन सिंह ने गाटा संख्या तीन पर बार-बार कब्जा किए जाने की शिकायत की। इसके अलावा नगर पंचायत के निर्माण कार्यों में भेदभाव, कृषि भूमि पर अवैध कब्जे, घरौनी में नाम दर्ज कराने, धान पंजीकरण सत्यापन में धन मांगने और चकरोड की पैमाइश सहित अन्य शिकायतें आईं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने भी पुलिस संबंधी शिकायतें सुनकर कार्रवाई के निर्देश दिए।
कुरावली में 16 शिकायतें आईं : तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में तहसीलदार हिमांशु प्रभाकर ने क्षेत्रीय लोगों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान राजस्व विभाग से संबंधित 16 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। तहसीलदार ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही न बरती जाए। इस दौरान कानूनगो बृजभूषण सहित क्षेत्रीय लेखपाल मौजूद रहे।
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किशनी में बैनामे पर रोक लगाने की मांग :
सीडीओ संतोष कुमार ने कस्बा स्थित तहसील दिवस में शिकायतें सुनीं। मीरपुर ढकरोई निवासी महिला ने अपने 95 वर्षीय वृद्ध ससुर की संपत्ति के बैनामे पर रोक लगाने की मांग की। श्यामा दुबे पत्नी राजीव दुबे ने शिकायत में बताया कि उनके ससुर सत्यनारायण दुबे की शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें सुनने और देखने में भी परेशानी होती है। वहीं उनके पति लकवा से पीड़ित हैं। आरोप है कि देवर वृद्धावस्था का लाभ उठाकर पैतृक संपत्ति का बैनामा कराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ससुर की शारीरिक और मानसिक जांच कराने तथा जांच पूरी होने तक संपत्ति का बैनामा न होने देने की मांग की। अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है।
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