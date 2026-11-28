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जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि जिले में परीक्षा के लिए ब्लॉक स्तर पर केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें घिरोर, कुरावली, मैनपुरी, बरनाहल, करहल, सुल्तानगंज, बेवर, जागीर और किशनी क्षेत्र के विद्यालय शामिल हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय भोगांव के प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने बताया कि परीक्षा में कुल 4686 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रत्येक केंद्र पर व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे से प्रवेश दिया जाएगा।क्या लेकर आएंएडमिट कार्डएक पहचान पत्रनीला या काला बाल पेनक्या न लेकर आएं- मोबाइल फोन- स्मार्टवॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस- व्हाइटनर, करेक्शन फ्लूइड- अतिरिक्त कागज/नोट्सपरीक्षा के लिए निर्धारित केंद्र1. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज, शाहजहांपुर (घिरोर)2. राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, घिरोर3. श्री मलिखान सिंह इंटर कॉलेज, कुरावली4. राजकीय इंटर कॉलेज, मैनपुरी5. राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, मैनपुरी6. एके इंटर कॉलेज, बरनाहल7. नर सिंह यादव इंटर कॉलेज, करहल8. नेशनल इंटर कॉलेज, भोगांव9. कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज, भोगांव10. अमर शहीद इंटर कॉलेज, बेवर11. चौधरी सूरज सिंह जिला पंचायत इंटर कॉलेज, जागीर12. श्री नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज, समान