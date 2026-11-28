Mainpuri News: जिले के 12 केंद्रों पर आज आयोजित होगी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:28 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:28 AM IST
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मैनपुरी। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए 28 नवंबर को जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। परीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि जिले में परीक्षा के लिए ब्लॉक स्तर पर केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें घिरोर, कुरावली, मैनपुरी, बरनाहल, करहल, सुल्तानगंज, बेवर, जागीर और किशनी क्षेत्र के विद्यालय शामिल हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय भोगांव के प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने बताया कि परीक्षा में कुल 4686 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रत्येक केंद्र पर व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे से प्रवेश दिया जाएगा।
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क्या लेकर आएं
एडमिट कार्ड
एक पहचान पत्र
नीला या काला बाल पेन
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क्या न लेकर आएं
- मोबाइल फोन
- स्मार्टवॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
- व्हाइटनर, करेक्शन फ्लूइड
- अतिरिक्त कागज/नोट्स
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परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्र
1. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज, शाहजहांपुर (घिरोर)
2. राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, घिरोर
3. श्री मलिखान सिंह इंटर कॉलेज, कुरावली
4. राजकीय इंटर कॉलेज, मैनपुरी
5. राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, मैनपुरी
6. एके इंटर कॉलेज, बरनाहल
7. नर सिंह यादव इंटर कॉलेज, करहल
8. नेशनल इंटर कॉलेज, भोगांव
9. कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज, भोगांव
10. अमर शहीद इंटर कॉलेज, बेवर
11. चौधरी सूरज सिंह जिला पंचायत इंटर कॉलेज, जागीर
12. श्री नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज, समान
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जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि जिले में परीक्षा के लिए ब्लॉक स्तर पर केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें घिरोर, कुरावली, मैनपुरी, बरनाहल, करहल, सुल्तानगंज, बेवर, जागीर और किशनी क्षेत्र के विद्यालय शामिल हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय भोगांव के प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने बताया कि परीक्षा में कुल 4686 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रत्येक केंद्र पर व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे से प्रवेश दिया जाएगा।
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क्या लेकर आएं
एडमिट कार्ड
एक पहचान पत्र
नीला या काला बाल पेन
क्या न लेकर आएं
- मोबाइल फोन
- स्मार्टवॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
- व्हाइटनर, करेक्शन फ्लूइड
- अतिरिक्त कागज/नोट्स
परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्र
1. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज, शाहजहांपुर (घिरोर)
2. राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, घिरोर
3. श्री मलिखान सिंह इंटर कॉलेज, कुरावली
4. राजकीय इंटर कॉलेज, मैनपुरी
5. राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, मैनपुरी
6. एके इंटर कॉलेज, बरनाहल
7. नर सिंह यादव इंटर कॉलेज, करहल
8. नेशनल इंटर कॉलेज, भोगांव
9. कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज, भोगांव
10. अमर शहीद इंटर कॉलेज, बेवर
11. चौधरी सूरज सिंह जिला पंचायत इंटर कॉलेज, जागीर
12. श्री नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज, समान