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भोगांव। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सक्षम मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण के अंतिम बैच का बृहस्पतिवार को शुभारंभ हुआ। डायट प्राचार्य ने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रधानाध्यापकों की व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करने के साथ-साथ उनके मानसिक तनाव को कम करना तथा विद्यालय प्रबंधन को अधिक प्रभावी और सरल बनाना है। इसके लिए विभिन्न विषयों पर आधारित अलग-अलग सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।बृहस्पतिवार को डायट पर जागीर ब्लॉक के एवं जनपद के अन्य ब्लॉकों के प्रशिक्षण से वंचित रह गए प्रधानाध्यापकों के आयोजित प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों ने प्रधानाध्यापकों को उनके शैक्षिक, सामाजिक एवं वित्तीय दायित्वों के साथ-साथ स्व-विकास से जुड़ी चुनौतियों और समस्याओं के समाधान की जानकारी दी, साथ ही आधुनिक तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता, प्रशासनिक कार्यों एवं दैनिक गतिविधियों को सरल और प्रभावी बनाने के तरीकों से भी अवगत कराया गया।इस मौके पर डायट प्रवक्ता श्वेतांक शर्मा, संजीव गौतम, मास्टर ट्रेनर धीरज राजपूत, कमल पांडेय, आलोक यादव, सुरेंद्र पाल सिंह, विनय यादव, अशोक कुमार, अरविंद कुमार, प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार आदि मौजूद रहे।