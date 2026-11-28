गांव पनवाह में 26 नवंबर की रात दो चोर एक घर में घुस गए। चोरी करने के दौरान गृहस्वामी जाग गया तो चोरों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। गृहस्वामी को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।थाना क्षेत्र के गांव पनवाह के रहने वाले अवनीश कुमार 26 नवंबर की रात को घर में सो रहे थे। प्राथमिकी के अनुसार, इस दौरान रात करीब 10 बजे गांव के रहने वाले दुर्गपाल और धर्मवीर घर में घुस आए। चोरों के घर में आने की आहट पाकर वह जाग गए। गांव के रहने वाले दोनों चोरों को इस तरह से घर देख उन्होंने विरोध किया। इसी बात पर दोनों झगड़ने लगे। उन्हें जान से मार डालने की धमकी देकर घर से चले गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी ली। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दुर्गपाल और धर्मवीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि जांच उप निरीक्षक धीरज सिंह को सौंपी गई है।