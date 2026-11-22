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श्री पार्श्वनाथ जिनालय में आयोजित छह दिवसीय श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान महोत्सव का समापन हो गया। महोत्सव के अंतिम दिन रविवार को नगर में भव्य शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। श्रद्धालुओं ने जगह-जगह भगवान की आरती उतारी और पुष्पवर्षा करके स्वागत किया गया।यात्रा के माध्यम से धर्म और भक्ति का संदेश दिया गया।सुबह जिनालय में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजन और अर्घ्य अर्पित कर विश्व शांति की कामना की। इसके बाद बैंड-बाजे के साथ सिद्ध भगवान के जयकारों के बीच भव्य रथयात्रा का शुभारंभ हुआ। भ्रमण के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान आदिनाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। भक्ति गीतों और जयघोष से पूरा नगर धर्ममय वातावरण में रंगा नजर आया। रथ पर खब्बासी के रूप में वैभव जैन, कुबेर के रूप में सुनील जैन, सारथी के रूप में सौरभ जैन कुल्लू तथा चार इंद्रों के रूप में प्रशांत जैन, नंदन जैन, संतोष जैन और अनुज जैन सवार थे। यात्रा जैन मार्केट से शुरू होकर पीपल मंडी, थाना कोतवाली, घंटाघर, जीटी रोड चौराहा होते हुए मंदिर पहुंची। दिल्ली से आए पंडित संजीव शास्त्री ने कहा श्रद्धालु महोत्सव से मिली प्रेरणा को अपने दैनिक जीवन में उतारें।मुख्य आयोजक दीपेंद्र कुमार जैन और वैभव जैन ने विद्वानों और अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान नलिन कुमार जैन, राकेश जैन, डाॅ. मयंक जैन, अनुभव जैन, शिवम जैन, महावीर जैन, आरसी जैन, गौरव जैन, गोल्डी जैन आदि मौजूद रहे।