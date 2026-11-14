Mahoba News: खाई में बाइक गिरने से दोस्त के घर जा रहे युवक की मौत, साथी घायल

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जनपद हमीरपुर के थाना राठ के सैदपुर निवासी भरत कुशवाहा (27) रात को दोस्त अवधेश राजपूत (29) के साथ उसके गांव गुढ़ा जा रहा था। दूसरी बाइक में उसका चचेरा भाई आयुष (28) साथ में चल रहा था। रास्ते में नदी के पास मोड़ पर बाइक असंतुलित हो सड़क किनारे खाई में गिर गई। इससे दोनों घायल हो गए। पीछे चल रहे आयुष की सूचना पर पहुंची 108 नंबर एम्बुलेंस ने घायलों को सीएचसी जैतपुर पहुंचाया गया जहां भरत की हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई जबकि अवधेश का इलाज जारी है। आयुष ने बताया कि खाई में बाइक गिरने से हादसा हुआ है। थानाध्यक्ष विनोद कुमार का कहना है कि दुर्घटना की जांच कराई जा रही है।वहीं, शहर के मोहल्ला बजरिया निवासी रामसहोदन (55) शनिवार की सुबह बाइक से महोबा आ रहा था। रास्ते में अज्ञात वाहन की टक्कर से वह घायल हो गया। इसी तरह बगरौन निवासी पुष्पराम, कुम्हड़ौरा निवासी राहुल, इमिलियाडांग निवासी हेमेंद्र, अमरगंज निवासी गौरव, अक्ठौंहा निवासी कमलेश, परसहा निवासी कल्लू, मिढ़का निवासी कस्तूरी, करहराकलां निवासी रामवती, धनप्रसाद, सिजहरी निवासी छोटेलाल और उसका छोटा भाई तेजराम अन्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो गए। जिला अस्पताल में राहुल, हेमेंद्र, गौरव, कमलेश, रामवती व धनप्रसाद की हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया।