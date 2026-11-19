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मौजूदा समय में सुबह व रात के समय धुंध छाने लगी है। ऐसे में सड़क पर खड़े भारी वाहन दूर से दिखाई नहीं देते। आगामी दिनों में सर्दी बढ़ने के साथ कोहरा छाने पर खतरा और बढ़ सकता है। खासकर तेज रफ्तार से गुजरने वाले दोपहिया व छोटे वाहन चालकों के लिए हाईवे पर खड़े वाहन जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसके बाद भी संबंधित विभागों की ओर से न तो नियमित गश्त की जा रही है और न ही सड़क पर खड़े वाहनों के पीछे रेडियम संकेतक, रिफ्लेक्टर या अन्य सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। लगातार हादसों के बाद भी जिम्मेदारों की उदासीनता लोगों की चिंता बढ़ा रही है।क्षेत्रीय रामप्रताप, दिनेश, दीपक, प्रमोद आदि का कहना है कि खराब वाहनों को सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थान पर खड़ा कराया जाए। साथ ही ऐसे वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर, रेडियम पट्टी व चेतावनी संकेतक अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। हाईवे पर नियमित गश्त के साथ बेतरतीब वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है।