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कस्बा जैतपुर में बीज गोदाम से ड्योढ़ीपुरा तक आए दिन जाम की स्थिति रहती है। नालियों की ऊपर दुकानदारों की ओर से अतिक्रमण करने, सड़क किनारे तक सामान फैलाने व दुकानों में आने वाले ग्राहकों के वाहन सड़क किनारे खड़े होने से मार्ग की चौड़ाई कम हो जाती है और वाहनों की आवाजाही के लिए जगह कम बचती है।शुक्रवार को भी दो वाहनोंं के आमने-सामने आ जाने से दोपहर करीब दो बजे भीषण जाम लग गया। इस दौरान सीएचसी जैतपुर की 102 एंबुलेंस भी फंस गई। एंबुलेंस सुगिरा गांव में प्रसव पीड़ा से परेशान प्रसूता जगत कुमारी को लेने के लिए जा रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। तब कहीं जाकर एक घंटा बाद आवागमन बहाल हो सका। दिनेश, दीपक, अमर सिंह ने कहा कि कई बार जिला प्रशासन से अतिक्रमण हटवाए जाने की मांग की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।