Mahoba News: मौसम व प्रदूषण का वार, दिल और सांस के मरीज लाचार

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जिला अस्पताल की ओपीडी में बृहस्पतिवार को 800 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचे। इनमें सांस व हृदय रोग से ग्रसित मरीजों की संख्या अधिक रही। जिला अस्पताल के डॉ. राजेश कुमार भट्ट ने बताया कि सर्दी और प्रदूषण के कारण लोग सांस संबंधी रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। इसमें सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द, जुखाम, सीने में जकड़न, कफ व खांसी समस्या सर्वाधिक है।पहले जहां सांस और दिल के 20 से 25 मरीज आते हैं। अब उनकी संख्या 40 तक पहुंच गई है। बताया कि इस तरह की बीमारी से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। मास्क पहने व सीबीसी परीक्षण कराएं। इस जांच में अनीमिया, ल्यूकेमिया और अन्य संक्रमणों सहित रोगों की एक विस्तृत शृंखला का पता लगाने के लिए रक्त का परीक्षण किया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर भी मरीज इन बीमारियों की चपेट में आते हैं।सर्दियों में सांस के रोगी बरतें यह सावधानी-हाथों में ग्लव्ज, सिर पर कैप, मुंह पर मास्क, पैरों में जूते मोजे पहनें।-छाती को अच्छे से ढक कर रखें।-गुनगुने पानी का सेवन करें।-हल्का व सुपाच्य भोजन करें।-मौसमी सब्जियों का सेवन करें और गर्म भोजन करें।दिल के मरीजों के लिए सावधानीमहोबा। हृदय रोगी अधिक ठंड में टहलने से बचें। समय-समय पर अपने डॉक्टर से मेडिकल चेकअप कराते रहें। रात के समय हल्का व संतुलित भोजन करना चाहिए। इसमें फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन शामिल हों। सोने से कम से कम दो घंटे पहले खाना खाएं, ताकि पाचन अच्छी तरह से हो सके।