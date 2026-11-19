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विद्यालय स्टाफ की देखरेख में परीक्षा कराई गई। इस पहल का लक्ष्य विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करना है। यहां वे केवल अपने विद्यालय तक सीमित न रहकर देशभर के छात्रों के बीच अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकते हैं। यह मंच उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में स्वयं को परखने का अवसर देता है। इससे विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और आने वाली शैक्षणिक व व्यावसायिक चुनौतियों के लिए आत्मविश्वास के साथ तैयार होते हैं। परीक्षा में आराध्या कुशवाहा, कुशल सिंह, देवांश, शशांक राजपूत, दैविक सिंह, अयांश सक्सेना, सावनी चौरसिया, स्मृति साहू, सक्षम पांचाल, प्रणव पांडेय, अयांश चौधरी, शिवांश वर्मा, रुद्र प्रताप सिंह, प्रणव त्रिपाठी समेत 20 छात्र-छात्राएं शामिल हुए।