फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Lawyers protest at the tehsil office against the murder of a colleague

Mahoba News: साथी की हत्या के विरोध में तहसील में वकीलों का प्रदर्शन

Tue, 03 Nov 2026 12:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
Lawyers protest at the tehsil office against the murder of a colleague
कुलपहाड़ (महोबा)। साथी अधिवक्ता की हत्या से नाराज वकीलों ने सोमवार को तहसील कुलपहाड़ में प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी देर तक एसडीएम के ज्ञापन लेने न आने पर वकीलों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि, बाद में एसडीएम के आने पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा जिसमें घटना की निष्पक्ष जांच कराने और मुआवजा की मांग की।
विज्ञापन

जनपद जालौन के कालपी बार संगठन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार का अपहरण कर हत्या किए जाने से वकील नाराज हैं। कुलपहाड़ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने बैठक कर मृतक अधिवक्ता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि वकील एसडीएम, तहसीलदार और चकबंदी न्यायालय का बहिष्कार कर एक दिन न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इसके बाद अधिवक्ता ज्ञापन सौंपने के लिए एसडीएम आदेश सिंह सागर के कक्ष के बाहर पहुंचे। काफी देर तक एसडीएम के न आने पर वकीलों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।
विज्ञापन

बाद में एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में मृतक अधिवक्ता के परिजनों को एक करोड़ रुपये की सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। इस मौके पर बार अध्यक्ष लक्ष्मन सिंह यादव, महामंत्री बृजेंद्र द्विवेदी, पूर्व अध्यक्ष शाकिर खान, भारत सिंह, हरेंद्र पाल सिंह, नरेश रिछारिया, धर्मेंद्र यादव, सुनील कुशवाहा, भूपेंद्र चंदेल, सुरेंद्र श्रीवास्तव, सुनील कुशवाहा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed