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दिवाली के दौरान बाजार में रौनक रहने के बावजूद फर्नीचर की दुकानों पर अपेक्षाकृत कम ग्राहक पहुंचे थे। अब सहालग के चलते खरीदारी तेज हो गई है। बेड, सोफा सेट, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और डाइनिंग टेबल की मांग बढ़ी है। खास बात यह है कि ग्राहक पारंपरिक फर्नीचर के साथ आधुनिक डिजाइन और कम जगह घेरने वाले विकल्पों को पसंद कर रहे हैं। इस बार हाइड्रोलिक बेड और मॉड्यूलर फर्नीचर ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं।फर्नीचर कारोबारी सफाक और महेश ने बताया कि सहालग में ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले सप्ताह के मुकाबले बिक्री में 20 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है। ग्राहक अब टिकाऊपन के साथ आकर्षक डिजाइन और बेहतर फिनिशिंग को भी महत्व दे रहे हैं।...................फर्नीचर की कीमतफर्नीचर - लकड़ी का प्रकार - औसत कीमतडबल बेड - शीशम/सागौन - 25 से 35 हजारपांच सीटर सोफा सेट - सागौन - 22 से 30 हजारछह कुर्सी डाइनिंग टेबल - शीशम/रोजवुड - 40 से 45 हजारतीन दरवाजे वाली अलमारी - लोहा - 16 से 20 हजारड्रेसिंग टेबल - शीशम/पाइनवुड - 09 से 16 हजारनोट: कीमतें बाजार और फर्नीचर की गुणवत्ता के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।