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मोहल्ला हटवारा निवासी मूलचंद्र ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने वर्ष 2014 में कृषि कार्य के लिए केसीसी ऋण लिया था। बैंक की ओर से लोन जमा करने का नोटिस मिलने पर वह शाखा पहुंचे जहां तत्कालीन फील्ड ऑफिसर यतेन्द्र सिंह ने एकमुश्त समाधान योजना के तहत दो लाख रुपये जमा करने की बात कही। इस पर उन्होंने 13 अक्तूबर 2023 को फील्ड ऑफिसर यतेन्द्र सिंह और एफओएस प्रशांत त्रिवेदी के समक्ष दो लाख रुपये नकद जमा किए।आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने 1.65 लाख रुपये की जमा पर्ची पर खाता संख्या दर्ज की जबकि 35 हजार रुपये की दूसरी पर्ची पर खाता संख्या नहीं लिखी गई। 1.65 लाख रुपये बैंक स्टेटमेंट में दर्ज हुए लेकिन 35 हजार रुपये का कोई लेखाजोखा नहीं मिला। शिकायत करने पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक नीरज कुमार ने रकम को टोकन मनी बताया। जुलाई 2025 में खतौनी लेने पर पता चला कि कृषि भूमि अब भी बंधक है और ऋण बकाया है। बैंक व पुलिस अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली।कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक नीरज कुमार, फील्ड ऑफिसर यतेंद्र सिंह (वर्तमान तैनाती एसबीआई सिटी ब्रांच बांदा में) और प्रशांत त्रिवेदी (वर्तमान तैनाती एसबीआई शाखा बबेरू में) पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोतवाली प्रभारी अनूप सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।