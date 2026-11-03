Mahoba News: खाद खत्म बता लौटाया, विरोध पर किसानों से मारपीट का आरोप
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:48 PM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:48 PM IST
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महोबा। खाद की किल्लत के बीच पनवाड़ी स्थित एग्रो जंक्शन केंद्र पर किसानों ने केंद्र संचालक और उसके साथियों पर अभद्रता व मारपीट करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि सुबह से टोकन लेकर लाइन में लगे रहने के बावजूद शाम को खाद खत्म होने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया गया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई।
सौरा निवासी विपिन राजपूत, चरण, महेंद्र, अंकित और नंदू ने बताया कि वे सुबह से केंद्र पर खाद लेने के लिए लाइन में लगे थे। शाम करीब छह बजे केंद्र संचालक संजय ने खाद खत्म होने की बात कहकर उन्हें वापस भेज दिया। किसानों का आरोप है कि रात में केंद्र से ट्रैक्टर-ट्रॉली में खाद भरकर बाहर भेजी जा रही थी। इसका विरोध करने पर संचालक और उसके साथियों ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। वहीं
केंद्र प्रभारी संजय ने आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि रात 8:30 बजे दुकान बंद कर वह बाइक से घर जा रहे थे। बड़ी माता मंदिर गेट के पास किसानों ने उनकी बाइक रोककर चाबी निकाल ली और खाद की मांग करने लगे। उन्हें अगले दिन आने को कहा गया था।
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खाद के लिए किसानों की परेशानी कम नहीं हो रही है। मंगलवार को सचिवों के हड़ताल से लौटने के बाद कई समितियां खुलीं लेकिन वितरण नहीं होने से किसान निराश लौटे। खरेला में 13 दिन बाद खाद वितरण शुरू हुआ लेकिन डीएपी न होने से किसानों को मायूस होना पड़ा।
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सौरा निवासी विपिन राजपूत, चरण, महेंद्र, अंकित और नंदू ने बताया कि वे सुबह से केंद्र पर खाद लेने के लिए लाइन में लगे थे। शाम करीब छह बजे केंद्र संचालक संजय ने खाद खत्म होने की बात कहकर उन्हें वापस भेज दिया। किसानों का आरोप है कि रात में केंद्र से ट्रैक्टर-ट्रॉली में खाद भरकर बाहर भेजी जा रही थी। इसका विरोध करने पर संचालक और उसके साथियों ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। वहीं
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केंद्र प्रभारी संजय ने आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि रात 8:30 बजे दुकान बंद कर वह बाइक से घर जा रहे थे। बड़ी माता मंदिर गेट के पास किसानों ने उनकी बाइक रोककर चाबी निकाल ली और खाद की मांग करने लगे। उन्हें अगले दिन आने को कहा गया था।
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खाद के लिए किसानों की परेशानी कम नहीं हो रही है। मंगलवार को सचिवों के हड़ताल से लौटने के बाद कई समितियां खुलीं लेकिन वितरण नहीं होने से किसान निराश लौटे। खरेला में 13 दिन बाद खाद वितरण शुरू हुआ लेकिन डीएपी न होने से किसानों को मायूस होना पड़ा।