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Mahoba News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार जीजा की मौत, साली घायल

Fri, 13 Nov 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:56 PM IST
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Bike rider's brother-in-law dies, sister-in-law injured after collision with pickup
फोटो 13 एमएएचपी 12 परिचय-रोहित कुशवाहा (फाइल फोटो)। स्रोत: परिजन
महोबकंठ (महोबा)। झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उमरई गांव के पास शुक्रवार की शाम पिकअप की टक्कर से बाइक सवार जीजा की मौत हो गई जबकि साली गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसे सीएचसी पनवाड़ी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन को थाने में खड़ा कराते हुए चालक को हिरासत में लिया है। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए था। सिर पर गंभीर चोटें आने से उसकी जान चली गई।
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जनपद झांसी के भकौरा गांव निवासी रोहित कुशवाहा (27) शाम को बाइक से अपनी साली रश्मि (21) को थाना महोबकंठ के उमरई गांव छोड़ने जा रहा था। तभी हाईवे पर गांव के मोड़ के पास पनवाड़ी की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इससे जीजा-साली उछलकर सड़क पर गिर गए। रोहित के सिर पर गंभीर चोटें आने से वह अचेत हो गया। सूचना पर पहुंची यूपी 112 पुलिस ने घायलों को सीएचसी पनवाड़ी पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने रोहित को मृत घोषित कर दिया जबकि रश्मि की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल महोबा रेफर किया गया। उधर, पिकअप छोड़कर भाग रहे चालक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। वहीं, थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह का कहना है कि दुर्घटना को अंजाम देने वाली पिकअप को कब्जे में लिया गया है। दुर्घटना की जांच कराई जा रही है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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