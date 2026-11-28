Maharajganj News: कार-बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, दो घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:00 AM IST
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महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र के पट्टे तिराहे के पास बृहस्पतिवार देर रात कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार, गोरखपुर जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल डुमरिया नंबर दो के नउरापुर टोला निवासी गौतम निषाद, स्वामीनाथ और राहुल एक बाइक से पनियरा क्षेत्र के कुआचांप गांव के भक्सा टोले में बरात में शामिल होने जा रहे थे।
पट्टे तिराहे के पास सामने से आ रही कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में गौतम निषाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्वामीनाथ और राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसओ कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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जानकारी के अनुसार, गोरखपुर जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल डुमरिया नंबर दो के नउरापुर टोला निवासी गौतम निषाद, स्वामीनाथ और राहुल एक बाइक से पनियरा क्षेत्र के कुआचांप गांव के भक्सा टोले में बरात में शामिल होने जा रहे थे।
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पट्टे तिराहे के पास सामने से आ रही कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में गौतम निषाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्वामीनाथ और राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसओ कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।