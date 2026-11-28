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जानकारी के अनुसार, गोरखपुर जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल डुमरिया नंबर दो के नउरापुर टोला निवासी गौतम निषाद, स्वामीनाथ और राहुल एक बाइक से पनियरा क्षेत्र के कुआचांप गांव के भक्सा टोले में बरात में शामिल होने जा रहे थे।पट्टे तिराहे के पास सामने से आ रही कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में गौतम निषाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्वामीनाथ और राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसओ कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।